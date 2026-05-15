“Innovazioni e città del futuro, il convegno degli ingegneri a Milano”

Si sono conclusi oggi gli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’, la due giorni di interventi organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano all’Acquario Civico meneghino. Al convegno hanno preso parte professionisti, rappresentanti delle is...

Si sono conclusi oggi gli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’, la due giorni di interventi organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano all’Acquario Civico meneghino. Al convegno hanno preso parte professionisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle imprese, riuniti insieme per riflettere sulle traiettorie di sviluppo delle città del futuro e sul ruolo che gli ingegneri possono giocare di fronte alle grandi sfide globali, dalla mobilità innovativa alle telecomunicazioni, dall’Intelligenza artificiale all’efficientamento energetico.

Tale professione è infatti sempre più pervasiva, vera e propria colonna portante del sistema Paese il cui contributo non è più solo tecnico, ma assume una valenza anche culturale e strategica fondamentale per l’intera società civile.

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