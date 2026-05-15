Farmaci: Aceti (Salutequità), ‘i pazienti non possono temere carenze di plasmaderivati’

“Ci sono pazienti che, già impegnati a convivere con la propria patologia, non possono farsi carico anche della preoccupazione legata a una potenziale carenza di farmaci, dovuta alla mancanza della materia prima necessaria per produrli. Si tratta di un limite che va aggredito promuovendo la cultu...

“Ci sono pazienti che, già impegnati a convivere con la propria patologia, non possono farsi carico anche della preoccupazione legata a una potenziale carenza di farmaci, dovuta alla mancanza della materia prima necessaria per produrli. Si tratta di un limite che va aggredito promuovendo la cultura della donazione: così facendo, non solo aumenterebbero le scorte di farmaci plasmaderivati, ma renderemmo l’Italia un Paese migliore.

È necessario fare cultura della solidarietà e della donazione un asset fondamentale della nostra politica pubblica”. Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità, alla presentazione, a Roma, della ricerca dell’Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all’importanza del plasma.

https://www.youtube.com/watch?v=s4-J6z_9d7I