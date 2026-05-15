Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni”

“La ricerca di Fondazione Promo PA ha esaminato nello specifico i costi a carico delle imprese per le dieci autocertificazioni più diffuse, dal certificato antimafia al Durc (Documento unico di regolarità contributiva), fino alla certificazione dei debiti tributari rivelando che l’onere comple...

“La ricerca di Fondazione Promo PA ha esaminato nello specifico i costi a carico delle imprese per le dieci autocertificazioni più diffuse, dal certificato antimafia al Durc (Documento unico di regolarità contributiva), fino alla certificazione dei debiti tributari rivelando che l’onere complessivo per le aziende supera i 600 milioni di euro all’anno. Ciò che possiamo fare oggi, grazie all’app del Registro Imprese denominata ‘Impresa Italia’, è mettere a disposizione dell’imprenditore, direttamente sul suo smartphone, tutti i dati della sua azienda, come visure e bilanci”.

Lo ha detto Paolo Ghezzi, Direttore Generale di InfoCamere, partecipando al convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”, a Padova.

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