Il Grande Fratello VIP stasera vedrà di scena la semifinale che oltre a dichiarare chi sarà il quarto ed ultimo finalista per la puntata della settimana prossima vedrà gli inquilini impegnati in svariate prove che avranno un ruolo decisivo per le dinamiche interne alla casa e che faranno impazzire il pubblico da casa.

Il televoto flash, il suo ruolo nel cambiare la situazione

Infatti uno degli elementi chiave di questa semifinale è l’avvento del televoto flash che permetterà di aggiungere ulteriore tensione a quella già presente dato che ormai si sta giungendo alle fasi finali.

La decisione della produzione è stata di puntare su attività di gruppo che fanno emergere chiaramente le dinamiche degli inquilini presenti in casa.

Un qualcosa che è risultato evidente se si segue con costanza lo show è che sono emersi chiaramente i caratteri dei concorrenti che nonostante la presenza delle telecamere hanno mostrato le loro personalità.

Duello Mussolini-Manzini e toni accesi

Gli inquilini sono stati impegnati durante la settimana in prove di ballo perché si affronteranno il team maschile, capitanato da Raimondo Todaro e quello femminile che vede la guida in Francesca Manzini.

Proprio Manzini ha litigato prima con Antonella Elia che non accettava di essere messa in seconda fila per la coreografia ma la vera protagonista è stata Alessandra Mussolini.

Mussolini ha infatti sbeffeggiato la rivale, imitandola con l’aiuto di cuscini posizionati sul lato B, come riportato da CaffeinaMagazine.it uno sketch visto in diretta dal pubblico che l’ha condiviso sui social. Manzini ha quel punto ha scelto la strategia opposta: nessuna reazione, facendo scemare il tutto.