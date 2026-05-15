Barbara d'Urso in causa contro Mediaset: chat, scuse e offerte contestate

Barbara d'Urso ha citato Mediaset in giudizio il 15 maggio 2026: al centro accuse su diritti d'autore, approvazione degli ospiti e una mediazione fallita

Il 15 maggio 2026 Barbara d’Urso ha reso pubblica la decisione di portare Mediaset davanti al Tribunale civile, annunciando che negli atti compaiono accuse precise e una mole di prove documentali. Nel racconto della conduttrice emergono due linee principali: contestazioni economiche legate a diritti d’autore e la denuncia di possibili ingerenze editoriali nella scelta degli ospiti delle sue trasmissioni.

L’intera vicenda viene raccontata come la conclusione di un rapporto professionale di lunga durata, segnato dal silenzio e da una mediazione che, secondo la parte attrice, si è conclusa senza esito.

La vicenda si sviluppa su più piani: oltre alle richieste formali di scuse e al recupero di somme ritenute dovute, d’Urso afferma di avere chat, audio e documenti in grado di ricostruire i fatti, e annuncia che numerosi testimoni saranno sentiti in aula.

Dal suo racconto emergono anche dettagli di carattere personale, come il mancato contatto con alcune colleghe e la ferita per un post pubblicato sul profilo ufficiale aziendale nel 2026, ritenuto dalla conduttrice gravemente lesivo per la sua immagine personale e professionale.

Le accuse al centro della causa

Nel fascicolo depositato, Barbara d’Urso contesta principalmente tre aspetti: il mancato pagamento di diritti, l’interferenza nella scelta degli ospiti e il trattamento comunicativo avuto al momento dell’allontanamento.

Sulla questione delle presunte approvazioni preventive da parte delle produzioni, la conduttrice parla di elenchi che, a suo dire, venivano fatti visionare o approvare da realtà legate a Maria De Filippi e a Silvia Toffanin. Dall’altra parte, la produzione di De Filippi ha smentito l’esistenza di tali liste, definendo inconsistente l’ipotesi di passaggi intermedi nella selezione degli ospiti.

Le prove annunciate

La strategia processuale di d’Urso, guidata dall’avvocato Federico Lucarelli, si fonda su un ampio materiale probatorio: oltre a documenti formali, sono citate chat, registrazioni e corrispondenze che dovrebbero dettagliare le comunicazioni tra le parti. La conduttrice ha dichiarato che autori, produttori e alcuni ospiti dei suoi programmi confermeranno i fatti in aula come testimoni. Questo approccio trasforma la causa in un processo narrativo fatto di testimonianze incrociate e prove tecniche, con l’obiettivo di ricostruire le dinamiche interne alle produzioni televisive coinvolte.

La mediazione fallita e le richieste di d’Urso

Secondo la versione fornita dalla presentatrice, la trattativa di mediazione si è interrotta per via di un’offerta che definisce «umiliante», tanto da ritenersi in imbarazzo a raccontarne i dettagli pubblicamente. d’Urso sostiene di non aver richiesto solo risarcimenti economici, ma soprattutto di voler tornare a svolgere il proprio mestiere di conduttrice e di ottenere pubbliche scuse per il post del 2026 che, a suo avviso, ha lesa la sua dignità. In poche parole, le azioni civili perseguono sia un riconoscimento morale sia la riparazione materiale di passati torti.

La versione aziendale e le polemiche sui compensi

Mediaset ha respinto le accuse, bollandole come irragionevoli, e ha ricordato i compensi corrisposti in anni di collaborazione. L’azienda ha inoltre sottolineato che la ricaduta economica dei programmi che vedevano protagonista la conduttrice è stata significativa. Nel dibattito pubblico sono emerse anche cifre legate ai guadagni accumulati nel corso degli anni, ma d’Urso ha risposto che, qualunque sia il computo, l’azienda ha tratto profitti maggiori e che la questione centrale resta il diritto di tornare in video e di ricevere scuse adeguate.

Cosa può cambiare il processo e le prospettive future

L’iter giudiziario annuncia audizioni di testimoni e l’esame dei materiali allegati agli atti, e potrebbe portare alla luce dinamiche finora rimaste dietro le quinte del sistema televisivo. Per il pubblico si apre la possibilità di comprendere meglio ruoli e responsabilità nelle scelte editoriali, mentre per i protagonisti la causa può diventare un banco di prova per tutelare reputazione e diritti professionali. d’Urso ha inoltre sottolineato l’importanza dei social come strumento di contatto con il suo pubblico, definendoli un supporto morale nella fase successiva all’allontanamento.

In ultimo resta aperta la curiosità su riferimenti presenti negli atti: una menzione informale a «Silvy» ha suscitato domande sui retroscena e sulle persone coinvolte. Sarà il Tribunale a decidere quali elementi emergano e quale interpretazione verrà data alle conversazioni e ai documenti depositati. Fino ad allora, la vicenda rimane un caso di studio sulle tensioni tra talent, produzioni e grandi gruppi televisivi, con ripercussioni che vanno oltre le aule giudiziarie e toccano l’opinione pubblica e il mondo della comunicazione.