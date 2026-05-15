Proteste a Eurovision: Noam Bettan accolto tra applausi e fischi

Durante le semifinali di Eurovision 2026 a Vienna la performance di Noam Bettan è stata interrotta da cori e interventi della sicurezza: fuori dall’arena manifestanti hanno depositato simboli della tragedia e cinque emittenti hanno scelto di non partecipare

Il clima attorno al Eurovision Song Contest di Vienna è diventato un banco di prova politico oltre che culturale. Durante la semifinale del 12 maggio 2026 l’esibizione di Noam Bettan, con il brano «Michelle», è stata accompagnata da cori di protesta che hanno sovrastato parte della performance e hanno acceso il dibattito mediatico fino al gran finale del 16 maggio 2026.

Le contestazioni non si sono limitate al pubblico dentro la Wiener Stadthalle: manifestazioni si sono svolte in centro città, con momenti simbolici pensati per attirare l’attenzione sull’escalation del conflitto che coinvolge Gaza e Israele. Il caso ha riacceso tensioni già emerse nelle edizioni precedenti e ha avuto ripercussioni a livello di broadcaster e organizzazione dell’evento.

Scene di protesta dentro e fuori l’arena

Durante la serata del 12 maggio il pubblico ha intonato slogan come “stop the genocide”, mentre alcuni spettatori hanno espresso dissenso con cartelli e canti. A fine esibizione la sicurezza ha fermato un manifestante senza maglia con la scritta “Free Palestina” sulla schiena, ripreso da numerosi telefonini.

Allo stesso tempo, a Schwedenplatz, il gruppo Palästina Solidarität Österreich ha organizzato un presidio in cui sono state collocate piccole bare con fotografie di bambini, gesto pensato come simbolo delle vittime del conflitto.

Il gesto simbolico e il suo significato

La deposizione di oggetti simbolici come le piccole bare è stata descritta dagli organizzatori come una protesta contro le operazioni militari in corso e contro quella che alcuni attivisti definiscono una occupazione illegale. Le richieste dei manifestanti rimangono sul piano del diritto internazionale e dei diritti umani: le critiche citano posizioni espresse da organizzazioni come Amnesty International, l’ONU e Medici Senza Frontiere, alimentando un confronto acceso sul ruolo di Israele nella scena internazionale.

Ritorsioni istituzionali e rinunce dei broadcaster

La partecipazione di Israele ha scatenato conseguenze istituzionali: cinque emittenti pubbliche — tra cui quelle di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia — hanno deciso di non prendere parte alla manifestazione, definendo la loro assenza come una forma di boycott. Le motivazioni pubblicate vanno da motivi etici a inconciliabilità con i valori pubblici perseguiti dalle singole emittenti, generando un dibattito sulla separazione tra cultura e politica all’interno del contest.

Posizioni di organismi e organizzatori

L’EBU (European Broadcasting Union) si è trovata al centro delle critiche: alcune ONG hanno accusato l’Unione di aver tradito principi umanitari permettendo la partecipazione di Israele, mentre il broadcaster israeliano Kan ha definito i ritiri come una «cultural boycott» che limita la libertà creativa. La situazione ha posto dilemmi difficili tra responsabilità editoriali, pressioni pubbliche e il desiderio di mantenere il contest come spazio di intrattenimento.

Noam Bettan sul palco e le reazioni

Il cantante israeliano ha raccontato di essere rimasto sorpreso dall’intensità delle contestazioni, ammettendo che non è possibile ricreare in prova la reale esperienza di essere fischiati da migliaia di persone. Nonostante il momento di «wow» e lo shock iniziale, Noam Bettan ha completato l’esibizione, cercando conforto nelle tifoserie che lo hanno sostenuto e nelle parole del brano: in una parte finale canta un verso in ebraico che significa “c’è sempre qualcuno che ascolta”, frase che gli ha dato forza sul palco.

Oltre alle contestazioni in arena, l’artista è stato coinvolto in una piccola polemica social dopo aver chiesto ai fan di sfruttare tutte le dieci votazioni disponibili a favore di Israele: il post è stato rimosso su richiesta degli organizzatori e ha generato un richiamo formale verso il broadcaster nazionale. L’episodio ha riaperto temi già emersi nelle edizioni precedenti, quando campagne di sostegno organizzate a livello istituzionale avevano sollevato sospetti di squilibrio nel voto pubblico.

Verso il gran finale: implicazioni e scenari

Con il gran finale del 16 maggio 2026 alle porte, la tensione resta elevata: sono previste ulteriori manifestazioni e la discussione intorno alla presenza di Israele non sembra destinata a spegnersi. L’evento mette in luce la difficoltà di tenere separati intrattenimento e conflitto geopolitico in uno spazio mediatico così visibile, rendendo Eurovision un osservatorio delle contraddizioni dell’attualità culturale europea.

Qualunque sia l’esito della competizione, gli episodi di Vienna testimoniano che la musica può diventare catalizzatore di rivendicazioni politiche, e che le scelte della direzione artistica e delle emittenti continueranno a essere scrutinare sia dall’opinione pubblica sia dalle istituzioni internazionali.