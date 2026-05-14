Il distacco tra Cristian Gallella e Maria De Filippi spiegato dall'ex tronista

Negli ultimi anni il nome di Cristian Gallella è tornato più volte tra i temi discussi legati a Uomini e Donne. Dopo un lungo periodo di rapporti cordiali con la redazione e con Maria De Filippi, la situazione si è complicata a seguito di un episodio emerso nel 2016 che ha coinvolto la sua allora moglie, Tara Gabrieletto, un tronista e una corteggiatrice.

La storia si è evoluta con nuovi tasselli nel corso degli anni: nel 2026 Cristian ha condiviso una storia su Instagram in cui ha espresso il desiderio di ricucire il rapporto con Maria, ribadendo di non essere responsabile di quanto accaduto nel passato e di aver pagato le conseguenze di un episodio al quale dice di essere stato estraneo.

Le reazioni pubbliche di Tara e le parole della conduttrice hanno poi alimentato il dibattito.

La versione di Cristian e il tentativo di riavvicinamento

In una storia pubblicata su Instagram nel 2026, Cristian Gallella ha descritto il legame con Maria De Filippi come qualcosa di molto importante: lei per lui è stata «una seconda mamma».

Ha affermato di aver subito le conseguenze di un errore che, a suo dire, non era il suo, spiegando di avere agito per proteggere la persona con cui stava allora. Nel post ha anche raccontato di aver provato a contattare la conduttrice tramite la redazione senza ottenere risposta, sottolineando il rimpianto più grande: non avere più Maria nella sua vita personale.

Il contesto emotivo

Il messaggio di Cristian non era solo una replica ai fatti, ma anche un tentativo di riabilitazione del rapporto umano con la conduttrice. Ha usato termini forti per definire il legame perso e ha insistito sul fatto di essere stato all’oscuro delle manovre che avrebbero coinvolto la sua ex compagna. In questo caso il riconoscimento del torto subito è parte centrale della sua testimonianza e alimenta la sua richiesta di un confronto diretto con Maria.

Le reazioni di Tara e le dichiarazioni in tv

Rispondendo a una domanda di una giornalista di FanPage, Tara Gabrieletto si è mantenuta volutamente vaga sul ruolo che le è stato attribuito nella vicenda. Ha detto che l’unico ruolo che ha avuto è stato quello di compagna di Cristian e ha lasciato intendere che è più semplice attribuire colpe agli altri piuttosto che assumersi responsabilità. Ha concluso che chi di dovere conosce la verità e che, personalmente, si ritiene serena. In un’intervista ha anche ammesso di aver vissuto tradimenti durante il matrimonio, elemento che ha riaperto la discussione pubblica sull’intera vicenda.

La versione televisiva di Maria

In una puntata intitolata “Pecunia non olet“, andata in onda mercoledì 23 marzo, Maria De Filippi ha ricostruito i retroscena sulla conclusione del trono di Lucas Peracchi, attribuendo a Tara un ruolo di tramite tra lui e la corteggiatrice Giulia Carnevali. Maria ha spiegato che, secondo le informazioni raccolte, Tara avrebbe condiviso con Lucas messaggi e vocali della ragazza e che ci sono stati anche dei tentativi di organizzare serate pubbliche in favore del tronista, eventi per i quali sarebbe intervenuto anche Cristian. Alcuni di quegli audio non sono stati resi pubblici perché non autorizzati dalla mittente, ha precisato la conduttrice.

Il racconto di Lucas e il quadro del 2016

Nel giugno del 2016, Lucas Peracchi ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, in cui ha spiegato come abbia conosciuto Tara e Cristian e quali siano stati i passaggi che lo hanno avvicinato a Giulia. Secondo la sua versione, Tara gli avrebbe inviato dei messaggi audio di Giulia che mostravano un forte coinvolgimento emotivo, tanto da spingerlo a contattarla direttamente dopo averne preso visione tramite la Gabrieletto. Lucas ha inoltre raccontato che con Cristian si era instaurato un rapporto professionale per l’organizzazione di serate nei locali.

Questa ricostruzione del 2016 rimane uno dei punti chiave per comprendere l’origine dello screzio tra Cristian e la famiglia di Uomini e Donne. Le diverse versioni, gli interventi pubblici e i silenzi hanno tracciato un percorso fatto di accuse, chiarimenti parziali e sentimenti personali che ancora oggi, a distanza di anni, dividono le parti coinvolte.

Una conclusione di riflessione

Oggi la vicenda viene spesso ricordata come un esempio di come dietro i riflettori dei programmi di intrattenimento si possano nascondere dinamiche complesse: alleanze, incomprensioni e scelte personali che lasciano strascichi duraturi. Tra nostalgia per i tempi in cui le discussioni in studio erano protagoniste e la constatazione che molti dettagli non sono mai stati completamente chiariti, resta il desiderio di alcuni protagonisti di ritrovare un confronto diretto e umano dopo anni di tensioni pubbliche.