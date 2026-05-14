Rossetti pronta per l'Isola: propone un ruolo femminile anche tra gli inviati

Patrizia Rossetti dichiara il suo interesse a tornare all'Isola dei Famosi come inviata e esprime riserve su Belen Rodriguez, citando alternative e ricordando episodi del suo passato da naufraga

La possibile nuova edizione de L’Isola dei Famosi è tornata al centro delle conversazioni tv dopo le indiscrezioni su una conduzione rinnovata e alcune anticipazioni emerse in trasmissioni pomeridiane. Durante la puntata di È Sempre Mezzogiorno è stata ventilata l’ipotesi di vedere Belen Rodriguez alla guida del programma, mentre fonti parlano di una produzione che valuterebbe una formula a più mani con compiti distinti tra studio e reportage dall’isola.

In questo scenario, in cui si parla anche di set nelle Filippine, è arrivata la proposta pubblica di Patrizia Rossetti: non come concorrente, ma come figura inviata a raccontare il dietro le quinte.

La candidatura e il contesto della dichiarazione

Intervenuta il 13/05/2026 nella trasmissione A tutto gossip condotta da Lisa Fusco su ErreTvWeb, Patrizia Rossetti ha spiegato perché vorrebbe tornare al reality ma con un ruolo diverso rispetto al passato.

La sua proposta punta a un’idea precisa: se alla conduzione ci sarà una donna, anche la parte in esterna dovrebbe essere affidata a una figura femminile. Rossetti ha citato l’esempio di Elenoire Casalegno, ricordando come l’ipotesi di avere un’inviata donna possa cambiare la dinamica del programma e l’interazione con i naufraghi. Qui il termine inviata viene usato per indicare una figura che segue prove e quotidianità dei concorrenti, distinta dalla conduzione in studio.

La proposta alla luce dei precedenti

Nel panorama dei reality italiani non è frequente incontrare una doppia conduzione tutta al femminile: Rossetti ha evocato passate versioni del genere e ha fatto paragoni con format diversi come La Talpa, ricordando abbinamenti studio-inviato che in passato hanno funzionato. La sua idea non è solo una preferenza personale, ma anche un ragionamento sul bilanciamento dei ruoli e sulla necessità di variare linguaggi e approcci all’interno di un programma che punta molto sulle relazioni tra personaggi e sull’impatto mediatico.

Il giudizio su Belen Rodriguez e le alternative prospettate

Nel corso dell’intervista Rossetti ha lodato l’aspetto e l’intelligenza di Belen Rodriguez, ma ha anche espresso qualche riserva: secondo lei alla showgirl mancherebbe ancora dimestichezza con la dialettica necessaria per gestire certi momenti del live e per condurre i confronti in studio. Di conseguenza ha suggerito nomi che, a suo avviso, hanno già dimostrato esperienza nel format: tra questi Alessia Marcuzzi e Veronica Gentili, quest’ultima descritta come una giornalista capace che l’ha già diretta in passato e che le è piaciuta molto.

Un commento calibrato

La critica di Rossetti non è tanto un attacco personale quanto un’osservazione professionale: parlare di preparazione alla conduzione significa riferirsi a competenze verbali e alla gestione delle dinamiche televisive dal vivo. Questo punto mette in luce quanto la scelta dei volti sia valutata anche in base alla capacità di tenere il palco e di dirigere dibattiti, oltre che sulla popolarità o sull’immagine pubblica.

Aneddoti personali e possibili concorrenti

La conversazione ha assunto toni più personali quando Rossetti ha ricordato la sua esperienza da concorrente: ha ammesso di essere tornata single in quell’occasione e di aver chiesto agli autori di inviarle qualcuno di «appetibile», senza però ottenere fortuna. Ha inoltre rivelato che il suo amico Giorgio Mastrota avrebbe rifiutato la partecipazione: secondo la sua versione Mastrota dice no ai reality per motivi familiari, ma sarebbe stato «perfetto» per movimentare il cast grazie alla sua irruenza televisiva.

I nomi in circolazione

Oltre ai commenti sui singoli personaggi, nelle cronache delle ultime ore sono circolati altri nomi papabili per il cast, da professionisti della tv a volti più showgirl: si parla di candidature e sondaggi interni, ma al momento non esistono conferme ufficiali da parte della produzione. L’ipotesi di una conduzione mista, con una parte affidata alla gestione delle nomination e un’altra alle prove ricompensa e leader, rimane al centro delle speculazioni.

Implicazioni per il programma e conclusione

Se la produzione dovesse accogliere la proposta di Rossetti, l’edizione potrebbe segnare un cambiamento nel modo di rappresentare il ruolo femminile nei reality: un floor tutto al femminile potrebbe offrire nuove letture delle dinamiche tra concorrenti e nuove strategie narrative. Al tempo stesso, resta la variabile più concreta: le scelte finali dipendono dagli autori e dalle esigenze di palinsesto. Dopo le dichiarazioni del 13/05/2026, il dibattito mediatico continuerà e spetterà alla produzione decidere se privilegiare nomi con esperienza nel format o puntare su volti capaci di richiamare l’attenzione del pubblico.