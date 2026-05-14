Pechino Express 2026, la vittoria dei Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino sul podio

La coppia formata da Chanel Totti e Filippo Laurino ha vinto Pechino Express 2026 dopo una finale combattuta a Kyoto: ecco il racconto delle tappe decisive e dei protagonisti

La tredicesima edizione di Pechino Express si è conclusa con una finale intensa e incerta che ha incoronato i Raccomandati, la coppia composta da Chanel Totti e Filippo Laurino, primi al traguardo. Sul podio sono salite anche le Dj — Jo Squillo e Michelle Masullo — al secondo posto, mentre i Veloci, ovvero Fiona May e Patrick Stevens, si sono aggiudicati la medaglia di bronzo.

A dirigere la finale è stato il conduttore Costantino Della Gherardesca, con il supporto degli inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

La vittoria è arrivata al termine di un viaggio che ha attraversato l’Estremo Oriente, toccando paesaggi e culture diversi, e che ha messo alla prova resistenza fisica e capacità strategiche delle coppie. In questa edizione i concorrenti hanno percorso oltre 5.450 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, affrontando prove locali, lunghe camminate e continui tentativi di autostop che hanno spesso deciso le sorti della gara.

La finale: percorso e prove decisive

La tappa conclusiva è partita da Nara, luogo di grande valenza storica, con il suggestivo santuario di Tanzan-jinja e la sua pagoda a fare da cornice alla partenza. La carovana si è poi spostata verso Sakai, a sud di Osaka, dove la prova di giornata ha messo i concorrenti a confronto con i lottatori di sumo, una sfida fisica e simbolica che ha richiesto velocità di esecuzione e controllo dell’ansia.

Dopo la prova, la corsa è ripresa verso Osaka per la prima selezione del Tappeto Rosso.

La selezione per la finalissima

Al primo arrivo ad Osaka le Dj hanno firmato per primi il Libro Rosso, guadagnando l’accesso diretto alla finalissima a due. Le due coppie rimanenti — i Raccomandati e i Veloci — hanno dovuto affrontare un percorso supplementare che li ha condotti a Kyoto, teatro della drammatica semifinale. Qui la coppia formata da Chanel e Filippo è arrivata prima al penultimo tappeto, decretando l’eliminazione di Fiona e Patrick e guadagnando così il posto per lo sprint finale.

Lo sprint finale a Kyoto e i dettagli che hanno deciso la gara

Il Tappeto Rosso definitivo è stato collocato all’esterno del maestoso Tempio Ninna-Ji di Kyoto. Nonostante la brevità del tratto finale, ogni passo è stato cruciale: la capacità di trovare un passaggio e di scegliere la giusta strategia di marcia si è rivelata determinante. Chanel Totti e Filippo Laurino hanno beneficiato di un passaggio perfetto fornito da un autista preciso, mentre Jo Squillo e Michelle Masullo sono rimaste separate dal vero tappeto, perdendo terreno nei metri conclusivi.

La proclamazione e la scenografia

Al momento dell’arrivo la proclamazione è stata accompagnata da una coreografia che mescolava tradizione e modernità: una danza ispirata a elementi giapponesi supportata da un sound elettronico, che ha trasformato il trionfo dei Raccomandati in un finale scenografico. La gioia dei vincitori è stata palpabile, così come il sollievo delle altre coppie per aver completato un percorso impegnativo.

Strategie, caratteri e il valore del viaggio

I Raccomandati si sono distinti per una combinazione di tenacia e astuzia: amici di lunga data, hanno alternato momenti di conflitto a rapidi recuperi emotivi, riuscendo a mantenere la concentrazione. Durante la gara hanno collezionato vittorie di tappa nelle fasi iniziali e si sono posizionati con regolarità nella parte alta della classifica. Il loro percorso è la dimostrazione che, oltre alla forza fisica, contano la capacità di negoziare passaggi e di gestire lo stress del gruppo.

Il ruolo della produzione e degli inviati è stato fondamentale per dare ritmo e colore al viaggio: il conduttore Costantino Della Gherardesca ha guidato la narrazione, mentre i contributi di Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda hanno offerto punti di vista locali e momenti di commento che hanno arricchito la visione. L’edizione ha confermato il format come un mix vincente tra avventura, scoperta culturale e competizione strategica.

Impatto sul pubblico e considerazioni finali

La vittoria dei Raccomandati ha scatenato reazioni contrastanti e entusiasmo sui social, dove la coppia è stata celebrata come la rivelazione della stagione. Per molti spettatori la forza del programma risiede proprio nella curiosità verso le culture visitate e nella genuinità dei partecipanti: persone reali messe alla prova in contesti insoliti. Questa edizione ha ribadito la capacità di Pechino Express di coniugare spettacolo, emozione e rispetto per le tradizioni locali.

In chiusura, la finale a Kyoto ha consacrato Chanel Totti e Filippo Laurino come vincitori di Pechino Express 2026, lasciando dietro di sé immagini forti, imprese improvvise e un pubblico ancora diviso tra sorpresa e ammirazione per il percorso compiuto.