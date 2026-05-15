Tensione in podcast: battuta su Cerno provoca la reazione di Mara Venier

Durante una puntata del podcast Non è la Tv la conduttrice Mara Venier è intervenuta telefonicamente e ha confermato di aver ricevuto una richiesta ufficiale da La Rai per restare alla guida di Domenica In, pur precisando che intende riflettere sul da farsi e che il programma ha bisogno di una revisione. L’atmosfera è però precipitata quando una battuta rivolta da Grazia Sambruna ha toccato il tema di un collega, provocando l’irritazione di Venier e la decisione di chiudere la conversazione.

Quello che doveva essere un intervento di confronto sui contenuti e sul futuro del contenitore domenicale si è trasformato in uno scontro verbale: la padrona di casa ha sottolineato che il cuore del suo lavoro sono state le interviste, oggi diffuse da molti format, e ha evocato l’idea di un ritorno a una dimensione più leggera e conviviale del programma.

La reazione alla battuta ha però monopolizzato l’attenzione, complicando la riflessione sul merito.

Il motivo della reazione: una battuta che non passa inosservata

La scintilla è scoccata quando Grazia Sambruna ha fatto riferimento, con tono scherzoso, al conduttore citato come “Cerno”; la replica di Mara Venier è stata immediata e netta, sostenendo che la battuta era fuori luogo rispetto all’apertura personale che stava facendo.

Venier ha ribadito che non si trattava di critiche al cast ma di un discorso sull’impostazione editoriale del programma, e ha interpretato la frecciatina come un tentativo di minimizzare un argomento che per lei è serio. Di fronte a questo, la conduttrice ha scelto di sospendere la conversazione e riattaccare.

Come si è svolto lo scontro

Secondo i partecipanti, dopo la battuta c’è stato un tentativo di smorzare la tensione, con Sambruna che ha dichiarato di non aver voluto creare problemi, mentre Gennaro Marco Duello ha rimproverato la collega per aver messo in difficoltà l’ospite. La chiusura della chiamata ha segnato la fine anticipata dell’intervista: in molti hanno recuperato il momento al minuto 32:00 della registrazione per ascoltare lo scambio. Il diverbio ha riacceso critiche sul modo di condurre i talk e sulla delicatezza richiesta negli interventi pubblici.

Il nodo editoriale: cosa chiede Mara Venier per il futuro

Al centro della posizione di Mara Venier c’è una riflessione precisa: il format di Domenica In va ripensato, non solo nel cast ma soprattutto nell’impatto editoriale. Venier ha fatto presente che il valore aggiunto delle sue edizioni erano le interviste, oggi replicate ovunque, e che per tornare al timone vorrebbe ritrovare quell’atmosfera di leggerezza e spontaneità che caratterizzava le prime stagioni. Ha inoltre sottolineato di non sentirsi obbligata a restare: la decisione sarà sua e dipenderà da come il contenitore potrà essere ristrutturato.

Implicazioni per il palinsesto e le candidature

Lo scontro verbale si inserisce in un quadro più ampio in cui circolano nomi e ipotesi per la conduzione domenicale. Tra questi, il volto di Caterina Balivo viene spesso citato: durante una puntata del suo programma è emersa una risposta cauta alla possibilità di passare a un appuntamento settimanale, con il riferimento al fatto che la sua prima preoccupazione resta il lavoro quotidiano a La Volta Buona. Balivo ha definito la storica conduttrice «bravissima» e «lì da anni», lasciando intendere una preferenza per la continuità della propria attività quotidiana piuttosto che per un impegno extra settimanale.

Conclusioni e scenari aperti

La vicenda evidenzia due piani che convivono: da una parte il confronto sui contenuti e sulla necessità di innovare Domenica In, dall’altra la fragilità delle interazioni pubbliche quando una battuta rischia di trasformare il tema principale. Restano aperte le decisioni della conduttrice, la proposta della rete e le possibili alternative per il palinsesto. Nel frattempo, il dibattito prosegue tra chi invoca un ritorno alle origini e chi preferisce un rinnovamento più strutturale, mentre l’episodio del podcast resta un esempio di come il tono e la scelta delle parole possano cambiare il corso di un’intervista.