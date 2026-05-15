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Eurovision 2026: scaletta della serata finale e come votare

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Eurovision 2026, domani la finalissima, Italia a supporto di Sal Da Vinci. Cosa sapere sulla serata e come votare gli artisti.

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Tutto è pronto alla Stadthalle di Vienna per la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2026 che domani sera assegnerà la corona di cristallo alla canzone più votata tra giuria e pubblico delle 25 finaliste che renderanno lo storico evento canoro giunto alla sua 70esima edizione un appuntamento assolutamente imperdibile.

La scaletta delle 25 canzoni in gara per il titolo

L’Italia si presenta ai nastri di partenza con Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì” vincitrice del Festival di Sanremo 2026 e brano più ascoltato sulle piattaforme di streaming con oltre 25 milioni di ascolti.

Il cantante napoletano però non si sente affatto uno dei favoriti, secondo i bookmakers il ruolo di favorito è stato affidato alla Finlandia, scopriremo se avranno avuto ragione o se ci saranno sorprese.

Intanto è stata diramata la scaletta delle uscite sul palco per la serata finale, come riportato da Leggo.it tramite EBU e ORF:

  1. Danimarca
  2. Germania
  3. Israele
  4. Belgio
  5. Albania
  6. Grecia
  7. Ucraina
  8. Australia
  9. Serbia
  10. Malta
  11. Repubblica Ceca
  12. Bulgaria
  13. Croazia
  14. Regno Unito
  15. Francia
  16. Moldavia
  17. Finlandia
  18. Polonia
  19. Lituania
  20. Svezia
  21. Cipro
  22. Italia
  23. Norvegia
  24. Romania
  25. Austria

Come votare dall’Italia la propria canzone preferita

Veniamo però al momento iconico dell’evento, ovvero le votazioni del pubblico per la propria canzone preferita. Ricordiamo che non è possibile votare per il proprio paese, di conseguenza dall’Italia non si potrà votare per Sal Da Vinci.

I metodi di votazione sono 4: chiamata o SMS ai numeri posti in sovraimpressione dall’emittente nazionale, nel nostro caso su Rai 1; via web al sito http://www.esc.vote; tramite l’app ufficiale sia su dispositivi IOS che Android.