Tutto è pronto alla Stadthalle di Vienna per la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2026 che domani sera assegnerà la corona di cristallo alla canzone più votata tra giuria e pubblico delle 25 finaliste che renderanno lo storico evento canoro giunto alla sua 70esima edizione un appuntamento assolutamente imperdibile.

La scaletta delle 25 canzoni in gara per il titolo

L’Italia si presenta ai nastri di partenza con Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì” vincitrice del Festival di Sanremo 2026 e brano più ascoltato sulle piattaforme di streaming con oltre 25 milioni di ascolti.

Il cantante napoletano però non si sente affatto uno dei favoriti, secondo i bookmakers il ruolo di favorito è stato affidato alla Finlandia, scopriremo se avranno avuto ragione o se ci saranno sorprese.

Intanto è stata diramata la scaletta delle uscite sul palco per la serata finale, come riportato da Leggo.it tramite EBU e ORF:

Danimarca Germania Israele Belgio Albania Grecia Ucraina Australia Serbia Malta Repubblica Ceca Bulgaria Croazia Regno Unito Francia Moldavia Finlandia Polonia Lituania Svezia Cipro Italia Norvegia Romania Austria

Come votare dall’Italia la propria canzone preferita

Veniamo però al momento iconico dell’evento, ovvero le votazioni del pubblico per la propria canzone preferita. Ricordiamo che non è possibile votare per il proprio paese, di conseguenza dall’Italia non si potrà votare per Sal Da Vinci.

I metodi di votazione sono 4: chiamata o SMS ai numeri posti in sovraimpressione dall’emittente nazionale, nel nostro caso su Rai 1; via web al sito http://www.esc.vote; tramite l’app ufficiale sia su dispositivi IOS che Android.