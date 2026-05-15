Ci siamo, su Netflix arriva la seconda stagione de “Berlino e la dama con l’ermellino”, la serie spin-off de “La Casa di Carta.” Ecco che cosa aspettarsi.

Berlino e la dama con l’ermellino: su Netflix arriva la seconda stagione

Dopo due anni di attesa, arriva su Netflix la seconda stagione de “Berlino e la dama con l’ermellino”, serie spin-off de “La Casa di Carta”.

Gli otto nuovi episodi sono disponibili a partire da oggi, venerdì 15 maggio 2026. La banda è pronta ad affiancare Berlino in una nuova missione a Siviglia, con bersaglio il celebre dipinto del 1490 di Leonardo Da Vinci, “La dama con l’ermellino”. Dietro l’operazione si nasconderebbe però un motivo diverso, il vero bersaglio infatti sono il Duca di Malaga e sua moglie, i quali sono convinti di poter tenere Berlino sotto scatto per mezzo di un ricatto.

Berlino e la dama con l’ermellino: il cast della seconda stagione

Da oggi, 15 maggio, è disponibile su Netflix la seconda stagione della serie tv “Berlino e la dama con l’ermellino”. Ecco chi c’è nel cast: Pedro Alonso torna nei panni di Berlino, poi abbiamo Tristan Ulloa, Begona Vargas, Joel Sanchez, Julio Pena Fernandez, Inma Cuesta, Jose Luis Garcia-Perez, Marta Nieto e Michelle Jenner.