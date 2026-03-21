Una bruttissima notizia ha scosso il mondo dei serial televisivi, uno dei volti più noti di “Buffy” l’ammazzavampiri, serie che ha riscosso successo in america e nel mondo ad inizio degli anni 2000 è stato trovato morto. Il cordoglio dei fan e di chi ha lavorato con lui si è diffuso sui social.

Le reazioni dei colleghi alla scomparsa

Subito dopo aver appreso la notizia alcuni colleghi della serie hanno voluto rendergli omaggio. Tra questi Alyson Hannigan che nella serie interpretava Willow: un post con una foto ed il ricordo delle risate sul set, dell’amore profuso e della passione per i Dodger.

Non è mancato il saluto di Emma Caulfield, attrice protagonista della serie che ha condiviso un video in cui lei e Nicholas Brandon stavano provando la canzone “I’ll never tell” scritturata per il musical basato sulla serie tv.

Il messaggio-annuncio su Instagram

L’annuncio della morte di Nicholas Brendon, all’età di 54 anni per cause naturali, è arrivato tramite la sua pagina ufficiale dove la famiglia ha postato una foto di loro tutti insieme.

Il messaggio, riportato dal sito specializzato Movieplayer.it, poi proseguiva con un ricordo-ritratto di Nicholas, amante della pittura e dell’arte e che stava combattendo con ottimismo, dopo aver scoperto la diagnosi della malattia.

Oltre a Buffy, Brandon ha partecipato ad altre serie di successo, come Private Practice e Criminal Minds.