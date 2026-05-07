Kate Middleton in visita a Reggio Emilia: appuntamenti e obiettivi del viaggio

La visita di Kate Middleton a Reggio Emilia accende i riflettori internazionali sul tema dell’educazione nella prima infanzia. Il viaggio della Principessa del Galles sarebbe nato dall’interesse verso il Reggio Emilia Approach, considerato uno dei modelli pedagogici più innovativi al mondo per la crescita emotiva, sociale e creativa dei bambini.

Kate Middleton a Reggio Emilia: tutto sul viaggio in agenda

La presenza di Kate Middleton a Reggio Emilia rappresenta un evento di grande rilievo non solo per la città emiliana, ma anche per la monarchia britannica. La Principessa del Galles arriverà in Italia il 13 e 14 maggio per una missione ufficiale dedicata all’educazione della prima infanzia, un tema che da anni occupa un ruolo centrale nel suo impegno pubblico.

Il viaggio assume inoltre un forte valore simbolico, perché sarà il primo appuntamento internazionale affrontato da Kate dopo la battaglia contro il cancro diagnosticato nel 2024 e la successiva remissione annunciata all’inizio del 2025. Per questo motivo, molti media britannici, tra cui la BBC, hanno descritto la visita come “Un’altra tappa verso il pieno ritorno ai doveri reali”.

L’annuncio diffuso da Kensington Palace ha suscitato entusiasmo e orgoglio negli ambienti educativi reggiani, ormai conosciuti a livello mondiale grazie all’esperienza di Reggio Children. La trasferta sarà compiuta senza il principe William e si svolgerà in forma informale dal punto di vista cerimoniale, ma con un’importante valenza istituzionale e culturale. La missione rientra infatti nelle attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, organismo nato per promuovere ricerca, collaborazione e iniziative concrete dedicate ai primi anni di vita. Secondo quanto comunicato dalla casa reale, la visita “rappresenta un significativo passo in avanti nel lavoro e nell’espansione globale” del centro e servirà a confrontare le migliori pratiche internazionali nel campo dello sviluppo infantile.

Kate Middleton in visita a Reggio Emilia: appuntamenti e obiettivi del viaggio

Stando alle prime indiscrezioni, al centro del viaggio ci sarà il celebre Reggio Emilia Approach, sviluppato nel secondo dopoguerra dal pedagogista Loris Malaguzzi. Questo metodo educativo, apprezzato in tutto il mondo, considera il bambino protagonista attivo del proprio percorso di crescita e apprendimento. Le relazioni umane, la comunità, gli spazi educativi e la creatività diventano strumenti fondamentali per favorire lo sviluppo cognitivo ed emotivo. L’idea dei “cento linguaggi” del bambino valorizza infatti molteplici forme espressive, dall’arte alla musica, dal movimento alla sperimentazione pratica. Nel corso della visita, Kate Middleton incontrerà insegnanti, genitori, amministratori locali, educatori e imprenditori per osservare direttamente il funzionamento di questo modello pedagogico.

La Principessa è particolarmente interessata a comprendere come il metodo reggiano riesca a creare ambienti educativi basati su ascolto, reciprocità e partecipazione collettiva. Kensington Palace ha sottolineato che l’obiettivo è collegare lo “Shaping Us Framework”, lanciato nel 2025 dalla fondazione reale, con esperienze internazionali che attribuiscono priorità ai primi anni di vita. Un portavoce ha inoltre evidenziato che la Principessa desidera vedere “come il Reggio Emilia Approach crei ambienti in cui la natura e le relazioni umane amorevoli si uniscono per sostenere lo sviluppo dei bambini”.

L’esperienza educativa reggiana gode da tempo di una reputazione internazionale straordinaria: il settimanale americano Newsweek definì infatti le scuole del metodo Reggio Emilia come le “più belle del mondo”. La visita della futura regina britannica rafforza ulteriormente il prestigio globale della città e conferma l’interesse crescente verso modelli educativi capaci di mettere al centro il benessere emotivo e sociale dei bambini sin dalla prima infanzia.