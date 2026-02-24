Kate Middleton non è riuscita a trattenere le lacrime ma, per quale motivo? A spiegarlo il marito, l’erede al trono William.

Kate Middleton e William ai BAFTA 2026

Dopo l’arresto dell’ex principe Andrea, il clima nella Royal Family inglese non è certo tra i più sereni, con la monarchia che è entrata in una forte fase di crisi.

In tutto questo il principe William e sua moglie Kate Middleton hanno partecipato ai BAFTA 2026, con Kate in abito rosa firmato Gucci, e William in smoking in velluto color bordeaux. La coppia è apparsa molto unita e, secondo molti, solo loro potrebbero riuscire a salvare la monarchia britannica anche se, pare molto difficile, che Re Carlo arrivi ad abdicare. William ha raccontato che è stato difficile presentarsi ai BAFTA dopo l’arresto dello zio, e ha anche raccontato un aneddoto riguardante Kate, che è scoppiata in lacrime. Ecco perché.

Kate Middleton in lacrime, cos’è successo? “E’ stato un errore”

Come detto, Kate Middleton e William hanno partecipato ai BAFTA 2026 e, William ha raccontato che sua moglie la sera prima è scoppiata in lacrime ma, attenzione, non per i problemi a corte, ma durante la visione di “Hamlet”, film che l’ha davvero toccata molto, tanto appunto da non riuscire a trattenere le lacrime. Questo invece il commento della principessa del Galles: “penso sia stata una pessima idea. Infatti avevo tutti gli occhi gonfi.“