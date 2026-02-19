L’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor è al centro di un’inchiesta per cattiva condotta nell’esercizio di funzioni pubbliche e per la presunta condivisione di informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il suo arresto, avvenuto nella tenuta di Sandringham nel giorno del 66° compleanno, segna la prima volta che un ex membro della famiglia reale britannica viene formalmente posto in custodia.

Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea: accuse e contesto legale

Le accuse a carico di Andrea riguardano la presunta condivisione di informazioni riservate durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo britannico, trasferendo dati sensibili a Epstein. La Bbc definisce questi sviluppi come «molto significativi nelle indagini sui fascicoli di Epstein». L’ex principe, che ha sempre negato qualsiasi illecito, aveva già raggiunto un accordo extragiudiziale nel 2022 con Virginia Giuffre, accusatrice che lo ha citato per presunti abusi sessuali, senza ammettere responsabilità.

La vicenda ha coinvolto direttamente la Royal Family, al punto che re Carlo III si era detto pronto a «dare sostegno» alla polizia nel caso di necessità, mentre il primo ministro Keir Starmer ha sottolineato che «nessuno è al di sopra della legge».

Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea: i dettagli dell’operazione

Come riportato dalla Bbc, l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor è stato fermato questa mattina nella sua residenza di Sandringham, la tenuta reale situata nel Norfolk, dove si era trasferito dopo essere stato allontanato dal Royal Lodge di Windsor. L’operazione rientrerebbe nell’indagine per cattiva condotta nell’esercizio di funzioni pubbliche, collegata al caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

Come ricorda il Daily Mail, l’arresto coincide con il 66° compleanno dell’ex duca, evento che aggiunge un’ulteriore nota di drammaticità alla vicenda. Testimoni oculari hanno descritto l’arrivo di sei veicoli della polizia senza contrassegni e di otto agenti in borghese «con l’aspetto di poliziotti», che hanno parcheggiato nei pressi di Wood Farm, l’ex abitazione del principe Filippo.

La polizia ha confermato: “Oggi (19/2) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l’accusa di condotta illecita in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. Al momento l’uomo è ancora sotto custodia“.

Al momento, le perquisizioni continuano tra Norfolk e Berkshire, con Andrea ancora in custodia e in attesa di essere ascoltato prima di un possibile rilascio su cauzione.