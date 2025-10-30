Gli ultimi provvedimenti di Buckingham Palace segnano un momento di rottura senza precedenti nella storia recente della Monarchia britannica. Sotto la guida di Re Carlo III, la Corona ha avviato un processo formale per togliere i titoli al Principe Andrea, travolto dagli scandali.

Le gravi accuse che colpiscono il Principe Andrea

La decisione della Corona è il culmine di settimane di intensa pressione pubblica e di rinnovato scrutinio sui controversi legami di Andrew con il defunto Jeffrey Epstein. Recentemente, un libro di memorie postumo di Virginia Giuffre ha ribadito le accuse di rapporti sessuali con il Principe durante la sua adolescenza, accuse che Andrew ha sempre negato. Parallelamente, sarebbero riemerse email del 2011 che suggerivano contatti con Epstein mesi dopo che Andrew aveva dichiarato concluso il loro rapporto.

“Sfrattato dal Castello di Windsor”. Principe Andrea, decisione durissima di Re Carlo dopo gli scandali

Il Duca di York, ormai ex, ha subito un duro colpo personale con l’avvio del processo formale da parte di Re Carlo III per la revoca di ulteriori onorificenze e del suo stesso appellativo di “Principe”. Questa azione, intrapresa a causa di gravi accuse, segna un’ulteriore e significativa cesura con la vita reale del Principe Andrea. Egli sarà d’ora in poi noto semplicemente come Andrew Mountbatten Windsor e dovrà abbandonare la sua residenza di Windsor, la Royal Lodge, della quale gli è stata formalmente richiesta la cessazione del contratto di locazione.

Dalla BBC si apprende che Andrew si trasferirà in una proprietà privata all’interno della tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk. Nonostante il membro della famiglia reale continui a rigettare ogni accusa mossa contro di lui, la Casa Reale ha ritenuto queste misure restrittive necessarie. La mossa segue la rinuncia, avvenuta solo poche settimane prima, ad altri titoli nobiliari, incluso quello di Duca di York.