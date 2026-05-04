Usa avvieranno scorte navali per evacuare imbarcazioni intrappolate nello Stretto di Hormuz

Il presidente Trump ha reso pubblico un piano denominato Project Freedom con l obiettivo di aiutare le centinaia di imbarcazioni e i circa 20.000 marittimi che risultano intrappolati nel Stretto di Hormuz. Secondo l annuncio, l iniziativa partirà di lunedì e punta a “guidare” le navi neutrali e innocenti fuori dalle acque che l Iran ha di fatto reso inaccessibili dopo l avvio del conflitto il 28 febbraio.

Il messaggio presidenziale ha definito l operazione principalmente umanitaria, ma ha anche avvertito che qualsiasi interferenza sarà trattata in modo “deciso”.

La situazione sul campo è tesa: sono stati segnalati attacchi contro navi nell area e molte imbarcazioni hanno riportato esplosioni nei pressi di droni o missili mentre esaurivano viveri e acqua. Tehran ha reagito criticando l annuncio e sostenendo che qualunque interferenza avrebbe violato il cessate il fuoco attualmente fragile, entrato in vigore il 7 aprile.

Le conversazioni diplomatiche tra rappresentanti degli Stati Uniti e l Iran sono in corso, secondo quanto dichiarato dallo stesso Trump, ma il rischio di un ritorno alla violenza resta concreto.

I dettagli ufficiali dell iniziativa

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha fornito alcuni numeri: l operazione includerebbe cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 aeromobili e circa 15.000 militari di supporto.

Non sono stati resi noti i piani operativi dettagliati né le rotte specifiche che saranno utilizzate per scortare le navi. Il Pentagono ha definito l impegno come una missione difensiva mirata a garantire la libertà di passaggio, mentre la Casa Bianca insiste sulla natura umanitaria dell intervento.

Forze in campo e sfide tecniche

Le caratteristiche dello Stretto di Hormuz, una via d acqua stretta e vicina a coste armate, pongono problemi pratici: un convoglio di scorta potrebbe trovarsi esposto a fuoco di terra o ad attacchi di piccole imbarcazioni. La comunità internazionale ha osservato che in passato gli Stati Uniti avevano autorizzato misure aggressive contro piccole unità iraniane che minacciavano la navigazione, e il nuovo piano aumenterebbe la presenza militare a ridosso della zona, avvicinando assetti navali e aerei alle aree più sensibili.

Reazioni di Teheran e del Golfo

L annuncio è stato duramente criticato dalle autorità iraniane: agenzie ufficiali e parlamentari hanno definito la mossa parte di un atteggiamento provocatorio e hanno avvertito che qualsiasi scorta straniera sarà considerata una violazione dell accordo di cessate il fuoco. I vertici iraniani hanno ribadito di non tornare alle condizioni prebelliche dello Stretto e di mantenere il controllo effettivo se il transito non avviene sotto le loro condizioni, compresa la richiesta di pedaggi per il passaggio.

Pressioni diplomatiche e messaggi multilaterali

Paesi terzi con marittimi intrappolati hanno chiesto mediazione e sicurezza per i loro equipaggi; alcuni governi regionali hanno facilitato colloqui faccia a faccia tra Washington e Teheran. Allo stesso tempo, la prospettiva di navi scortate da forze statunitensi ha innescato allarmi sulla possibile ricaduta nella violenza e sulla sostenibilità della tregua in atto.

Impatto economico e rischi per il commercio globale

Lo Stretto di Hormuz è cruciale per il transito di circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas e il blocco ha già provocato pressioni sui mercati energetici. Secondo rapporti, il blocco informale e il successivo controblocco navale degli Stati Uniti hanno ridotto gli introiti di Teheran a cifre relativamente basse rispetto al passato, e il Tesoro statunitense ha avvertito sulle sanzioni rivolte a chiunque paghi pedaggi all Iran, compresi pagamenti in risorse digitali.

La decisione di scortare navi ha dunque conseguenze sia immediate, in termini di sicurezza dei marittimi, sia più ampie, con potenziali ripercussioni sui prezzi dell energia e sulle catene di approvvigionamento globali. Se la nuova operazione dovesse incrociare la resistenza iraniana, il rischio è che la tregua del 7 aprile venga messa in discussione e che la regione torni a una fase di conflitto aperto, con impatti difficili da contenere.