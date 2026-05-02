Accuse Usa coinvolgono il governatore di Sinaloa: dimissioni temporanee e reazioni

Il governatore dello stato di Sinaloa, Ruben Rocha Moya, ha annunciato un periodo di congedo temporaneo dopo che le autorità statunitensi hanno reso pubblico un ampio atto d’accusa che lo coinvolge insieme ad altri funzionari. Nel breve messaggio video diffuso alla popolazione, Rocha Moya ha respinto le imputazioni, dichiarando di non aver commesso illeciti e di volersi difendere lontano dall’attività istituzionale per evitare distrazioni.

La vicenda ha rapidamente sollevato tensioni diplomatiche: l’accusa statunitense sostiene che alcuni amministratori avrebbero agevolato il cartello di Sinaloa in cambio di favori politici e denaro. Le ricadute politiche e legali interessano non solo la scena locale, ma anche i rapporti bilaterali tra Messico e Stati Uniti, in un contesto già segnato da pressioni su migrazione e contrasto al traffico di droga.

Le accuse mosse nell’atto d’accusa e la posizione del governatore

Secondo quanto contenuto nell’atto giudiziario, gli imputati — tra cui il governatore e altri funzionari — avrebbero facilitato operazioni di contrabbando e ricezione di tangenti da parte del cartello di Sinaloa. Tra le accuse più gravi figurano il rapimento e le minacce rivolte a candidati avversari e la sottrazione di schede elettorali a sfavore degli sfidanti nelle urne, come parte di una strategia per consolidare il potere politico regionale.

Dettagli dell’atto d’accusa

Nel documento giudiziario il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti descrive una rete di complicità che includerebbe pagamenti, protezione logistico-operativa e azioni volte a influenzare risultati elettorali. L’atto usa termini legali quali concorso in traffico di stupefacenti e corruzione, delineando presunti scambi di denaro per supporto politico e interferenze mirate nelle consultazioni elettorali.

La difesa e la replica pubblica

Rocha Moya ha respinto con fermezza le imputazioni, affermando che la sua coscienza è «pulita» e che non ha mai tradito la fiducia degli elettori. La sua decisione di allontanarsi temporaneamente dall’incarico è stata annunciata come un atto volto a tutelare l’istituzione e a consentire una difesa personale efficace contro le accuse internazionali.

Contesto politico e voce del governo messicano

La notizia è arrivata in un periodo di delicate trattative tra Città del Messico e Washington: l’amministrazione statunitense ha aumentato la pressione su questioni quali migrazione e traffici illeciti, adottando misure economiche e designazioni di gruppi criminali che hanno alimentato frizioni diplomatiche. In questo quadro, il governo messicano ha dichiarato di non avere ancora ricevuto prove concrete a sostegno delle affermazioni contenute nell’atto d’accusa.

Reazioni del governo e garanzie di sovranità

La presidente messicana ha sottolineato la necessità di trasparenza e legalità, ribadendo che lo Stato non proteggerà chi abbia commesso reati ma che al contempo richiede che qualsiasi accusa sia supportata da evidenze chiare e inoppugnabili. Ha inoltre ricordato l’importanza del rispetto della sovranità nazionale quando si tratta di procedimenti che coinvolgono funzionari eletti.

Effetti sui rapporti con gli Stati Uniti

Analisti e rappresentanti politici hanno osservato che le azioni giudiziarie statunitensi costituiscono un elemento di escalation rispetto alle pressioni già esercitate su politiche migratorie e di sicurezza. Le misure adottate da Washington, tra cui tariffe e designazioni di organizzazioni criminali, hanno alterato il clima di collaborazione, mettendo in discussione modalità e limiti dell’intervento esterno in questioni interne messicane.

Prospettive future e valutazioni degli esperti

Commentatori e specialisti del fenomeno dei gruppi armati e del narcotraffico hanno definito l’iniziativa giudiziaria come una mossa senza precedenti, che potrebbe aprire la strada ad ulteriori incriminazioni rivolte a funzionari pubblici. Alcuni esperti la considerano una svolta significativa nella strategia statunitense, capace di intensificare la pressione su collaborazioni politiche e operative.

In conclusione, la vicenda resta sospesa tra attese di prove concrete e necessità di garanzie procedurali. Per la popolazione locale e per le amministrazioni coinvolte, le prossime mosse giudiziarie e diplomatiche definiranno se si tratterà di un punto di svolta nella lotta al crimine organizzato o di un episodio destinato ad aggravare ulteriormente la fiducia reciproca tra i due Paesi.