Parlamento europeo: responsabilità per i civili colpiti in Ucraina

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che denuncia gli strike deliberati e chiede conto per le vittime civili

Il Parlamento europeo, riunito in sessione, ha adottato una risoluzione che esprime una netta condanna verso i ripetuti e, secondo il testo, deliberati attacchi contro obiettivi civili in Ucraina. La mozione, approvata giovedì, sottolinea la gravità delle conseguenze per la popolazione civile e richiama il rispetto delle norme fondamentali del diritto internazionale umanitario.

In apertura il documento definisce i bombardamenti che colpiscono aree residenziali, infrastrutture civili e servizi essenziali come atti incompatibili con i principi che tutelano i non combattenti.

Nel testo la risoluzione insiste sulla necessità di giustizia e responsabilità per le vittime, invitando gli Stati membri dell’Unione a sostenere meccanismi di indagine credibili e l’accesso umanitario. Il lavoro è stato seguito dalla Commissione per gli affari esteri (Committee on Foreign Affairs) che ha contribuito a redigere le parti relative alla risposta diplomatica e alle sanzioni.

Il documento richiama inoltre l’attenzione sul dovere di raccogliere prove e di preservare l’integrità delle investigazioni contro possibili ostacoli o interferenze.

I contenuti principali della risoluzione

La risoluzione affronta diversi punti chiave: la condanna delle operazioni contro obiettivi civili, la richiesta di indagini indipendenti, il sostegno alle vittime e misure politiche per evitare nuovi episodi.

In particolare il testo chiede agli organi competenti di documentare i danni subiti dalle comunità e di promuovere il riconoscimento delle responsabilità attraverso strumenti internazionali. Vengono inoltre richieste misure per proteggere le infrastrutture critiche e garantire corridoi umanitari in modo da ridurre l’impatto sui civili e l’accesso ai servizi essenziali.

Richieste di indagine e strumenti internazionali

Tra le raccomandazioni più forti c’è la chiamata a sostenere indagini indipendenti e a collaborare con organi come il Tribunale penale internazionale e altre istanze competenti per il perseguimento dei crimini che coinvolgono civili. La risoluzione sottolinea l’importanza di preservare prove digitali e materiali, favorire la protezione dei testimoni e assicurare che le procedure investigative rispettino standard internazionali. L’obiettivo dichiarato è creare condizioni affinché eventuali responsabilità possano essere accertate e sanzionate in modo trasparente.

Implicazioni politiche e diplomatiche

Dal punto di vista politico, il testo rappresenta un segnale verso un inasprimento della pressione diplomatica nei confronti degli attori ritenuti responsabili. La risoluzione invita l’Unione europea a valutare misure mirate, incluse ulteriori sanzioni economiche e restrizioni politiche, e a coordinare azioni con partner internazionali per aumentare l’efficacia della risposta. Si evidenzia inoltre il ruolo dell’Unione nel sostenere la ricostruzione delle aree colpite e nel fornire assistenza alle popolazioni sfollate o danneggiate.

Cooperazione e sostegno all’Ucraina

Nella parte dedicata alla cooperazione, la risoluzione sollecita un rafforzamento del supporto finanziario, logistico e umanitario all’Ucraina, con particolare attenzione alla protezione dei civili e al ripristino dei servizi essenziali. Viene richiamata l’importanza di un approccio coordinato tra istituzioni europee e governi nazionali per garantire che l’assistenza sia efficace, tempestiva e rispettosa dei bisogni delle comunità locali.

Reazioni e prossimi passi

La risoluzione non è solo una dichiarazione simbolica: indica percorsi pratici di azione come il sostegno a indagini internazionali, la mobilitazione di risorse per le vittime e l’attivazione di strumenti politici contro i responsabili. Il Parlamento invita inoltre a monitorare l’attuazione delle misure e a riportare progressi regolari all’assemblea. Le reazioni diplomatiche e le risposte degli Stati membri determineranno l’effettiva capacità di tradurre la risoluzione in misure concrete e misurabili.

In chiusura, il testo ribadisce che la protezione dei civili e il rispetto del diritto internazionale sono al centro della posizione del Parlamento europeo, che chiede conti chiari per chi ha causato sofferenze e danni. Fonte: © European Union, 2026 – EP (pubblicato: 30/04/2026 10:59).