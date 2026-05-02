Scoppia la polemica sui social dopo il Concertone del 1° Maggio. Nella sua esibizione, Delia ha deciso di cambiare le parole di Bella Ciao e la sua modifica non è passata inosservata.

Concertone 1° Maggio, scoppia la polemica: Delia ha cambiato le parole di Bella Ciao

Delia si è esibita sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, evento organizzato da CGIL, CISL e UIL.

L’artista siciliana si è esibita cantando la canzone Bella Ciao, storico simbolo della Resistenza. Durante la sua esibizione ha cambiato una parola della canzone e il suo gesto ha scatenato molte critiche. Delia ha sostituito la parola “partigiano” con “essere umano“, accendendo il dibattito sui social.

“Vorrei sapere chi ha voluto quella modifica oscena” hai scritto un utente.

“Fa sanguinare le orecchie, inaccettabile Delia, inaccettabile” ha aggiunto un altro utente. Sono solo alcune delle tante critiche che ha ricevuto la cantante dopo la sua esibizione.

Concertone 1° Maggio, è polemica: la replica di Delia

“Fare questo cambio non significa non prendere una posizione, ma allargare a tutto ciò che sta succedendo in questi giorni.

La guerra. Usare la parola essere umano fa capire che non è solo una cosa che riguarda il passato, quello che è successo in Italia con la Resistenza, ma qualcosa che succede ancora oggi” ha dichiarato Delia, rispondendo alle critiche ricevute.

Delia, nonostante abbia ricevuto molti commenti negativi sulla scelta di modificare la canzone Bella Ciao, è riuscita a coinvolgere tutti con la sua esibizione. L’artista ha un grande talento ed è riuscita a creare un momento di grande condivisione.