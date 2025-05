La scaletta, in ordine alfabetico, dei cantanti più famosi che si esibiranno a Roma per il Concertone del Primo maggio 2025.

Il Primo maggio è da diversi anni una giornata caratterizzata dal famoso Concertone che si tiene in Piazza San Giovanni a Roma, dove artisti italiani famosi cantano per celebrare la festa dei lavoratori. Scopriamo qual’è la scaletta dell’evento e gli orari di ciascuna esibizione.

Concertone Primo Maggio, come si può vedere l’evento

Il Concertone del Primo maggio è visibile innanzitutto in televisione su Rai 3, rete che ha sempre trasmesso questo evento sin dalla sua prima edizione.

Il collegamento in diretta con la piazza avverrà a partire dalle 13:30 e da lì 10 ore di musica e divertimento non stop a cui sarà possibile assistere.

Per chi non fosse collegato via TV sarà possibile seguire il Concertone tramite Rai Radio 2 che è collegata in Simulcast con Rai 3 ed offrirà i commenti dei cantanti dal backstage, oltre che naturalmente l’ascolto delle esibizioni dal vivo.

La scaletta del Concertone 2025

Al momento non è ancora stata annunciata la scaletta con le esibizioni minuto per minuto ma tramite il Corriere.it riportiamo in ordine alfabetico i cantanti più famosi:

Achille Lauro

Alfa

Andrea Cerrato

Anna and Vulkan

Anna Carol

Anna Castiglia

Arisa

Bambole di Pezza

Brunori Sas

Carl Brave

Centomilacarie

Dente

Ele A

Elodie

Eugenio in Via di Gioia

Federica Abbate

Franco126

Fulminacci

Gabry Ponte

Gaia

Gazzelle

Ghali

Giglio

Giorgia

Giorgio Poi

Giulia Mei

i Benvegnù

Il Mago del Gelato

I Patagarri

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Leo Gassmann

Luchè

Lucio Corsi

Mimì

Mondo Marcio

Orchestraccia ft. Mundial

Pierdavide Carone

Rocco Hunt

Senhit

Serena Brancale

Shablo con special guests

The Kolors

Tredici Pietro.

Un mix perfetto tra nuove promesse canore italiane, artisti affermati ed ospiti di altissimo livello per una giornata all’insegna della musica.