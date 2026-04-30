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Concertone Primo Maggio: artisti, diritti e una scaletta che intreccia grandi nomi e nuove promesse

Concertone Primo Maggio scaletta

Concertone Primo Maggio 2026, gli artisti in scaletta: un viaggio tra big affermati e nuove voci della musica italiana. Ecco tutti i dettagli.

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Al centro del Concertone del Primo Maggio 2026 c’è un tema più attuale che mai: il valore del lavoro nell’epoca delle trasformazioni tecnologiche. Lo slogan “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” richiama l’urgenza di garantire stabilità, equità e protezioni adeguate in un contesto in continua evoluzione.

La musica diventa così voce collettiva, capace di unire intrattenimento e consapevolezza sociale. Ecco tutti i cantanti in scaletta all’evento di domani a Roma.

Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: un grande evento tra musica, diritti e nuove sfide

Il Concertone del Primo Maggio torna a illuminare Roma, confermandosi uno degli appuntamenti più rappresentativi della scena musicale italiana e del dibattito sociale.

A condurre l’edizione 2026 saranno Big Mama, Arisa e Pierpaolo Spollon, un trio che unisce musica e spettacolo televisivo. L’iniziativa, promossa da CGIL, CISL e UIL, mantiene viva la sua identità di evento simbolico della Festa dei Lavoratori. Il tema scelto per quest’anno, “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, riflette le trasformazioni in atto nel mondo professionale, sottolineando l’importanza di stabilità e giusta retribuzione.

Come viene evidenziato, sarà “una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani”, in cui la musica diventa uno strumento per raccontare cambiamenti, aspirazioni e criticità della società contemporanea.

Concertone del Primo Maggio 2026: orario, la scaletta dei cantanti e degli ospiti

Nella cornice di Piazza San Giovanni in Laterano prenderà vita una lunga maratona musicale, con esibizioni dalle 13 fino a tarda notte e una copertura multicanale su Rai 3, RaiPlay e Rai Radio2. La direzione artistica di Massimo Bonelli punta su performance esclusivamente dal vivo, rendendo ogni set unico e autentico. Ad aprire il pomeriggio saranno i vincitori del contest 1MNEXT 2026 (Bambina, Cainero e Cristiana Verardo), seguiti da Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e Wepro.

A salire sul palco, in una line-up senza un ordine rigido, ci saranno:

  • Bambina
  • Cainero
  • Cristiana Verardo
  • Henna
  • Jeson
  • Lil Jolie
  • Svegliaginevra
  • Tigri da Soggiorno
  • Wepro
  • Angelica Bove
  • Bambole Di Pezza
  • Birthh
  • Casadilego
  • Chiello
  • Dardust con Davide Rossi
  • Delia
  • Ditonellapiaga
  • Dolcenera
  • Dutch Nazari
  • Eddie Brock
  • Emma
  • Emma Nolde
  • Ermal Meta
  • Frah Quintale
  • Francamente
  • Francesca Michielin
  • Fulminacci
  • Geolier
  • I Ministri
  • Irama
  • La Niña
  • Lea Gavino
  • Levante
  • Litfiba
  • Madame
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Mobrici
  • Niccolò Fabi
  • Nico Arezzo
  • Okgiorgio
  • Orchestra Popolare La Notte Della Taranta
  • Paolo Belli
  • Pinguini Tattici Nucleari
  • Primogenito
  • Riccardo Cocciante
  • Rob
  • Rocco Hunt
  • Roshelle
  • Santamarea
  • Sayf
  • Senza Cri
  • Serena Brancale
  • Silvia Salemi
  • Sissi

Grande attenzione è dedicata anche all’organizzazione: l’area sarà accessibile tramite varchi controllati e presidiata da forze dell’ordine, protezione civile e personale sanitario, con punti di primo soccorso e un piano sicurezza studiato per gestire l’enorme afflusso di pubblico. Il risultato sarà un evento capace di unire intrattenimento e consapevolezza, con “10 ore di musica in diretta” che raccontano il presente e guardano al futuro.