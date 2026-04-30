Al centro del Concertone del Primo Maggio 2026 c’è un tema più attuale che mai: il valore del lavoro nell’epoca delle trasformazioni tecnologiche. Lo slogan “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” richiama l’urgenza di garantire stabilità, equità e protezioni adeguate in un contesto in continua evoluzione.

La musica diventa così voce collettiva, capace di unire intrattenimento e consapevolezza sociale. Ecco tutti i cantanti in scaletta all’evento di domani a Roma.

Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: un grande evento tra musica, diritti e nuove sfide

Il Concertone del Primo Maggio torna a illuminare Roma, confermandosi uno degli appuntamenti più rappresentativi della scena musicale italiana e del dibattito sociale.

A condurre l’edizione 2026 saranno Big Mama, Arisa e Pierpaolo Spollon, un trio che unisce musica e spettacolo televisivo. L’iniziativa, promossa da CGIL, CISL e UIL, mantiene viva la sua identità di evento simbolico della Festa dei Lavoratori. Il tema scelto per quest’anno, “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, riflette le trasformazioni in atto nel mondo professionale, sottolineando l’importanza di stabilità e giusta retribuzione.

Come viene evidenziato, sarà “una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani”, in cui la musica diventa uno strumento per raccontare cambiamenti, aspirazioni e criticità della società contemporanea.

Concertone del Primo Maggio 2026: orario, la scaletta dei cantanti e degli ospiti

Nella cornice di Piazza San Giovanni in Laterano prenderà vita una lunga maratona musicale, con esibizioni dalle 13 fino a tarda notte e una copertura multicanale su Rai 3, RaiPlay e Rai Radio2. La direzione artistica di Massimo Bonelli punta su performance esclusivamente dal vivo, rendendo ogni set unico e autentico. Ad aprire il pomeriggio saranno i vincitori del contest 1MNEXT 2026 (Bambina, Cainero e Cristiana Verardo), seguiti da Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e Wepro.

A salire sul palco, in una line-up senza un ordine rigido, ci saranno:

Bambina

Cainero

Cristiana Verardo

Henna

Jeson

Lil Jolie

Svegliaginevra

Tigri da Soggiorno

Wepro

Angelica Bove

Bambole Di Pezza

Birthh

Casadilego

Chiello

Dardust con Davide Rossi

Delia

Ditonellapiaga

Dolcenera

Dutch Nazari

Eddie Brock

Emma

Emma Nolde

Ermal Meta

Frah Quintale

Francamente

Francesca Michielin

Fulminacci

Geolier

I Ministri

Irama

La Niña

Lea Gavino

Levante

Litfiba

Madame

Maria Antonietta e Colombre

Mobrici

Niccolò Fabi

Nico Arezzo

Okgiorgio

Orchestra Popolare La Notte Della Taranta

Paolo Belli

Pinguini Tattici Nucleari

Primogenito

Riccardo Cocciante

Rob

Rocco Hunt

Roshelle

Santamarea

Sayf

Senza Cri

Serena Brancale

Silvia Salemi

Sissi

Grande attenzione è dedicata anche all’organizzazione: l’area sarà accessibile tramite varchi controllati e presidiata da forze dell’ordine, protezione civile e personale sanitario, con punti di primo soccorso e un piano sicurezza studiato per gestire l’enorme afflusso di pubblico. Il risultato sarà un evento capace di unire intrattenimento e consapevolezza, con “10 ore di musica in diretta” che raccontano il presente e guardano al futuro.