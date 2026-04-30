Al centro del Concertone del Primo Maggio 2026 c’è un tema più attuale che mai: il valore del lavoro nell’epoca delle trasformazioni tecnologiche. Lo slogan “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” richiama l’urgenza di garantire stabilità, equità e protezioni adeguate in un contesto in continua evoluzione.
La musica diventa così voce collettiva, capace di unire intrattenimento e consapevolezza sociale. Ecco tutti i cantanti in scaletta all’evento di domani a Roma.
Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: un grande evento tra musica, diritti e nuove sfide
Il Concertone del Primo Maggio torna a illuminare Roma, confermandosi uno degli appuntamenti più rappresentativi della scena musicale italiana e del dibattito sociale.
A condurre l’edizione 2026 saranno Big Mama, Arisa e Pierpaolo Spollon, un trio che unisce musica e spettacolo televisivo. L’iniziativa, promossa da CGIL, CISL e UIL, mantiene viva la sua identità di evento simbolico della Festa dei Lavoratori. Il tema scelto per quest’anno, “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, riflette le trasformazioni in atto nel mondo professionale, sottolineando l’importanza di stabilità e giusta retribuzione.
Come viene evidenziato, sarà “una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani”, in cui la musica diventa uno strumento per raccontare cambiamenti, aspirazioni e criticità della società contemporanea.
Concertone del Primo Maggio 2026: orario, la scaletta dei cantanti e degli ospiti
Nella cornice di Piazza San Giovanni in Laterano prenderà vita una lunga maratona musicale, con esibizioni dalle 13 fino a tarda notte e una copertura multicanale su Rai 3, RaiPlay e Rai Radio2. La direzione artistica di Massimo Bonelli punta su performance esclusivamente dal vivo, rendendo ogni set unico e autentico. Ad aprire il pomeriggio saranno i vincitori del contest 1MNEXT 2026 (Bambina, Cainero e Cristiana Verardo), seguiti da Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e Wepro.
A salire sul palco, in una line-up senza un ordine rigido, ci saranno:
- Bambina
- Cainero
- Cristiana Verardo
- Henna
- Jeson
- Lil Jolie
- Svegliaginevra
- Tigri da Soggiorno
- Wepro
- Angelica Bove
- Bambole Di Pezza
- Birthh
- Casadilego
- Chiello
- Dardust con Davide Rossi
- Delia
- Ditonellapiaga
- Dolcenera
- Dutch Nazari
- Eddie Brock
- Emma
- Emma Nolde
- Ermal Meta
- Frah Quintale
- Francamente
- Francesca Michielin
- Fulminacci
- Geolier
- I Ministri
- Irama
- La Niña
- Lea Gavino
- Levante
- Litfiba
- Madame
- Maria Antonietta e Colombre
- Mobrici
- Niccolò Fabi
- Nico Arezzo
- Okgiorgio
- Orchestra Popolare La Notte Della Taranta
- Paolo Belli
- Pinguini Tattici Nucleari
- Primogenito
- Riccardo Cocciante
- Rob
- Rocco Hunt
- Roshelle
- Santamarea
- Sayf
- Senza Cri
- Serena Brancale
- Silvia Salemi
- Sissi
Grande attenzione è dedicata anche all’organizzazione: l’area sarà accessibile tramite varchi controllati e presidiata da forze dell’ordine, protezione civile e personale sanitario, con punti di primo soccorso e un piano sicurezza studiato per gestire l’enorme afflusso di pubblico. Il risultato sarà un evento capace di unire intrattenimento e consapevolezza, con “10 ore di musica in diretta” che raccontano il presente e guardano al futuro.