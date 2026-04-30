Guterres su Hormuz: profondamente preoccupato per l'economia globale

Roma, 30 apr. (askanews) – Le conseguenze del conflitto in Medio Oriente si aggravano di ora in ora a causa delle restrizioni alla navigazione nello stretto di Hormuz. È il monito lanciato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.”La crisi in Medio Oriente entra nel suo terzo mese. Nonostante un fragile cessate-il-fuoco, le conseguenze peggiorano drasticamente con il passare del tempo.

Sono profondamente preoccupato per la limitazione dei diritti e delle libertà di navigazione nella zona dello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato Guterres alla stampa presso la sede delle Nazioni Unite.Guterres ha messo in guardia sui crescenti rischi per l’economia globale: “Come per ogni conflitto, l’intera umanità ne sta pagando il prezzo, anche se pochi stanno raccogliendo enormi profitti”, ha detto.