Paola Barale dopo Raz Degan: anni di viaggio, decisioni e nuova serenità

Paola Barale ripercorre i quattordici anni con Raz Degan, il ritorno in tv e le scelte che hanno segnato la sua vita professionale e personale

Di recente Paola Barale è tornata a rilasciare interviste e a riaprire il capitolo della sua vita privata, parlando del lungo legame con Raz Degan e di decisioni che hanno segnato il suo percorso. La showgirl, oggi 59enne, ha scelto toni più tranquilli rispetto al passato e, intervistata dal settimanale F, ha offerto una lettura meno aspra della sua storia d’amore di quattordici anni.

Accanto a questo ricordo affiorano i motivi che la portarono a lasciare il palcoscenico di Buona Domenica e le riflessioni su scelte intime come l’aborto in gioventù. Con un misto di rimpianto assente e consapevolezza, Paola ha ricostruito le sue ragioni senza nascondere il prezzo pagato per seguire il proprio istinto.

Il bilancio della relazione con Raz Degan

La relazione con Raz Degan è stata al centro della vita pubblica di Paola per molti anni: un amore lungo e intenso che cominciò dopo la fine del suo matrimonio con Gianni Sperti. Oggi riemergono parole che definiscono quegli anni come «meravigliosi», e la showgirl sottolinea come la convivenza tra lavoro televisivo e vita privata sarebbe stata difficile se avesse continuato a rimanere incasellata in impegni fissi a Mediaset.

In termini pratici, Paola racconta che quelle esperienze sono state possibili grazie anche allo stile di vita da «viaggiatore estremo» di Raz, che le ha permesso di osservare il mondo da prospettive nuove.

Tonalità diverse rispetto al passato

Negli anni scorsi Paola non aveva esitato a usare parole dure nei confronti di Degan, arrivando a definire alcune relazioni poco leali. Oggi, però, la narrazione cambia: emerge un ricordo riconoscente per i momenti condivisi e una maggiore maturità nei giudizi. Nonostante i dissapori e le critiche pubbliche, la showgirl afferma che il tempo ha ammorbidito i rancori, trasformando parte del rancore in ricordi sbiaditi; un atteggiamento che sposta il focus dal conflitto alla memoria e all’apprendimento personale.

Scelte professionali: perché andarsene da Buona Domenica

La decisione di lasciare Buona Domenica non fu dettata da un rifiuto del mondo dello spettacolo, bensì dal bisogno di cambiamento. Paola racconta di una scelta che provocò malumori in famiglia, con un padre contrariato, e che la costrinse a pagare un prezzo personale per aver osato andare contro aspettative consolidate. Quel passo lontano dai riflettori fu dettato da un desiderio di rispetto per se stessa e dalla volontà di esplorare nuove vie, scelte che non ha rimpianto, pur riconoscendo che la carriera poi ha seguito percorsi non previsti.

Rapporti professionali e dissapori

Nel corso degli anni il rapporto con alcune figure televisive non si è concluso in modo sereno: Paola racconta di tensioni legate a offerte e cambi di progetto che la portarono a separarsi da colleghi come Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo. La sua spiegazione è chiara: la voglia di sperimentare nuovi formati e ruoli prevaleva sulla comodità di restare, e quando provò ad aprirsi a nuove opportunità non ricevette significativi tentativi di trattenerla.

Scelte intime: il rifiuto della maternità e la vita da single

Tra i temi più personali emersi nell’intervista c’è la scelta di interrompere una gravidanza in giovane età, decisione che Paola non rimpiange. Secondo la showgirl, le condizioni allora non offrivano una base solida per accogliere un figlio, e il fatto che nessuno abbia forzato la mano è stato positivo. In questo quadro si inserisce anche la sua attuale condizione sentimentale: Paola si definisce single non per rifiuto, ma perché nessuno è riuscito finora a conquistare il suo cuore al punto da costruire una relazione stabile.

Desideri e un pizzico di romanticismo

Non manca l’ironia quando parla dell’uomo ideale: niente vanità o ego smisurato, una persona pronta a parlare, ascoltare e condividere il tempo, capace di farla ridere e preferibilmente più giovane. Con un sorriso ammette di essere un’inguaribile romantica che spera, chissà come nei film, di incontrare qualcuno inaspettatamente. Nel frattempo conserva una serenità che nasce dalla scelta consapevole e dal riconoscimento delle proprie priorità.