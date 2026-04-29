Commemorazione di Sergio Ramelli a Milano: il corteo dell’estrema destra tra fiaccole e tensioni

Un appuntamento annuale a Milano per ricordare Sergio Ramelli, partito da piazzale Gorini e giunto in via Paladini, con fiaccole, striscioni e una notte segnata da un’aggressione

La città di Milano ha ospitato una manifestazione dedicata a Sergio Ramelli che si è conclusa con il consueto rito del “presente” e con i noti saluti romani. Il corteo, che ha raccolto circa duemila persone, ha seguito un percorso consolidato nel quartiere di Città Studi, partendo da piazzale Gorini e raggiungendo il murale in via Paladini, vicino al luogo dove Ramelli fu aggredito il 13 marzo 1975 e deceduto il 29 aprile 1975.

La commemorazione, oltre al nome di Sergio Ramelli, ha ricordato anche Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Alla manifestazione hanno partecipato diverse formazioni dell’estrema destra e alcune figure politiche locali, mentre in chiusura dalla zona sono arrivate alcune urla offensive da un balcone che il corteo ha scelto di non alimentare con risposte.

Lo svolgimento del corteo

Il corteo si è mosso in modo ordinato, con i partecipanti disposti in file e portando con sé fiaccole e bandiere tricolori. In testa sventolava uno striscione con la scritta “Onore ai camerati caduti”. Il movimento ha privilegiato un andamento silenzioso per lunghi tratti, intervallato da momenti rituali come il triplice richiamo del “presente” sotto il murale dedicato a Ramelli.

Il percorso scelto e i simboli esposti hanno richiamato alla memoria sia l’episodio del 1975 sia la tradizione delle commemorazioni legate a figure della destra giovanile italiana.

Parte finale e simboli

All’arrivo in via Paladini il corteo ha osservato il rito che richiama la memoria dei caduti: tre volte il “presente” per Ramelli, seguito da voci e saluti che molte testate hanno interpretato come saluti romani. In alcuni punti sono emersi canti e cori, mentre i partecipanti si sono dispersi senza incidenti maggiori nel luogo della commemorazione. L’uso del murale come punto di riferimento ha sottolineato il carattere simbolico dell’appuntamento.

Tensioni e aggressione nella notte

La giornata è stata segnata da un episodio verificatosi nella notte precedente: un uomo di 33 anni è stato aggredito in zona via Aselli e trasportato con ferite lievi alla clinica Città Studi. Secondo le segnalazioni, il ferito sarebbe stato colpito con calci e pugni da un gruppo di persone dopo un contrasto legato a manifesti legati alla parata serale. Le autorità hanno avviato verifiche sull’accaduto, mentre la dinamica precisa resta oggetto di ricostruzione.

Clima e possibili ripercussioni

L’aggressione notturna ha innalzato il livello di allerta attorno all’evento e ha innescato reazioni politiche immediate. Pur non avendo portato alla sospensione della commemorazione, l’episodio ha contribuito a riaccendere il dibattito sul rapporto tra manifestazioni politiche e ordine pubblico, nonché sulla responsabilità dei partecipanti nel prevenire escalation di violenza.

Reazioni politiche e sociali

Alla commemorazione erano presenti esponenti di alcune forze politiche, tra cui rappresentanti di Fratelli d’Italia come il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, l’assessore regionale Romano La Russa e Riccardo De Corato. Il sindaco Giuseppe Sala si è recato ai giardini intitolati a Ramelli, ma ha scelto di non indossare la fascia istituzionale e di allontanarsi prima degli interventi, decisione che ha suscitato qualche polemica locale. I commenti politici hanno oscillato tra condanne degli episodi violenti e appelli alla pacificazione.

Posizioni ufficiali

Alcuni esponenti intervenuti hanno condannato l’aggressione notturna e hanno definito l’episodio inaccettabile, mentre altri hanno richiamato l’importanza di ricordare le vittime senza ricorrere alla provocazione. Le reazioni ufficiali hanno cercato di mantenere un equilibrio tra ferme affermazioni di condanna della violenza e la tutela del diritto alla commemorazione, evidenziando la complessità del contesto politico e sociale in cui si svolgono questi eventi.

Significato della manifestazione e prospettive

La commemorazione di Sergio Ramelli rappresenta un appuntamento ormai consolidato per gruppi dell’estrema destra, che ne fanno un momento di memoria collettiva e di riaffermazione di idee. Allo stesso tempo, episodi come l’aggressione notturna ricordano come questi raduni possano inserirsi in un contesto di tensione e provocazione. Il dibattito pubblico che segue la manifestazione si concentra sul confine tra libertà di commemorare e responsabilità nel garantire la sicurezza e la convivenza civile.

Nel futuro prossimo, le autorità locali e i gruppi coinvolti dovranno confrontarsi con la necessità di prevenire nuovi episodi di violenza, preservando al contempo il diritto di espressione. La giornata a Milano lascia in evidenza sia gli elementi rituali e simbolici della memoria che i rischi connessi a manifestazioni politiche fortemente identitarie.