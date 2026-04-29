Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo l’argine del fiume Po, nel territorio di Canaro (Rovigo). Un’auto con tre giovani a bordo è uscita di strada e si è ribaltata, causando un bilancio drammatico e l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Tremendo incidente sull’argine del Po: soccorsi complessi e indagini sulla dinamica

Come riportato da Il Gazzettino, la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo l’allarme. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il veicolo, reso instabile dalla posizione e dai danni riportati, ed estrarre i tre occupanti dalle lamiere. Contestualmente, il personale sanitario del Suem 118 ha prestato le prime cure ai feriti, stabilizzando le condizioni della giovane più grave prima del trasferimento urgente in ospedale tramite elisoccorso.

Il conducente, pur ferito, non è stato trasportato in volo ma seguito sul posto. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della perdita di controllo del mezzo e ricostruire ogni fase dell’uscita di strada e del successivo ribaltamento lungo l’argine.

Tremendo incidente sull’argine del Po: auto precipita e si ribalta, bilancio drammatico

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile, intorno alle 14:30, lungo l’argine del fiume Po nel territorio comunale di Canaro, si è verificato un violento incidente stradale. Una BMW con a bordo tre giovani ha improvvisamente perso il controllo ed è uscita dalla sede stradale, precipitando dall’argine e ribaltandosi più volte prima di fermarsi con l’abitacolo gravemente schiacciato. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso subito critiche le condizioni degli occupanti. Secondo le indiscrezioni de Il Gazzettino, il bilancio è pesante: una ragazza di 18 anni è deceduta sul colpo, mentre un’altra giovane è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in elicottero in ospedale. Ferito anche il conducente, un ragazzo classe 1994, che è stato soccorso e assistito direttamente sul posto.