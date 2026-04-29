Rottweiler morde una 12enne a Porto Cesareo: prognosi e indagini

Un episodio che ha mobilitato forze dell’ordine e servizi sanitari si è consumato a Porto Cesareo: una ragazzina di 12 anni è stata az​zannata al polpaccio da un rottweiler al termine di una discussione con un’altra giovane. Le circostanze sono al centro degli accertamenti e, fin da subito, è stata disposta la quarantena dell’animale, affidato al legittimo proprietario secondo i protocolli veterinari.

Nel frattempo la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Le prime informazioni parlano di uno scambio di provocazioni tra le due ragazze: la più giovane, insieme a un’amica, avrebbe incrociato la proprietaria del cane, una 15enne, che era con il quadrupede al guinzaglio. Da questi screzi sarebbe nata una colluttazione verbale, quindi l’intervento del cane che ha causato la ferita.

Le autorità locali hanno raccolto dichiarazioni e stanno valutando immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica completa.

Ricostruzione dei fatti

Secondo le testimonianze raccolte, lo scontro verbale è degenerato in un contatto fisico durante il quale, in un attimo concitato, il cane ha raggiunto la 12enne e l’ha morsa al polpaccio. È fondamentale sottolineare che al momento non esiste ancora una querela formalmente presentata: i carabinieri stanno esaminando ogni elemento disponibile, dalle deposizioni oculari alle registrazioni delle telecamere pubbliche e private.

L’evento ha fatto emergere interrogativi sul contesto precedente, inclusi possibili episodi di bullismo o provocazioni reiterate tra le ragazze.

Le condizioni della vittima

La bambina è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici hanno eseguito un intervento chirurgico per medicare la ferita al polpaccio. Attualmente le sue condizioni sono considerate non gravi, ma la prognosi è stata fissata in circa 20 giorni, con permanenza in osservazione per valutare eventuali complicanze. Nel referto ospedaliero si è sottolineata la necessità di monitorare il decorso per prevenire infezioni e per seguire il percorso di riabilitazione, se necessario. I familiari hanno prerogative per valutare eventuali azioni legali.

Le indagini e i provvedimenti

I carabinieri hanno avviato accertamenti mirati a chiarire se il morso sia avvenuto d’istinto dell’animale o se il cane sia stato in qualche modo istigato durante la lite. In queste fasi gli investigatori ascoltano i presenti, acquisiscono i filmati e confrontano le diverse versioni dei fatti fornite dai minori coinvolti. È prassi, in casi simili, verificare la documentazione sanitaria e le condizioni dell’animale, nonché le responsabilità del proprietario rispetto alle misure di custodia e controllo.

Quarantena e responsabilità

Il rottweiler è stato affidato al proprietario e posto in quarantena secondo le procedure veterinarie previste dalla normativa: questo implica che l’animale non potrà essere allontanato dall’abitazione per un periodo determinato e sarà sottoposto a osservazione sanitaria. La misura ha lo scopo di prevenire rischi per la salute pubblica e raccogliere elementi utili ai fini giudiziari. Parallelamente si valuta la responsabilità civile e penale: la famiglia della vittima potrebbe decidere di presentare denuncia formale nei confronti del detentore dell’animale o di altri soggetti ritenuti coinvolti.

Implicazioni sociali e scenari futuri

Oltre all’aspetto giudiziario e sanitario, l’episodio solleva riflessioni sulla convivenza tra minori, sull’uso dei cani in contesti urbani e sulla prevenzione delle aggressioni. Se emergessero elementi di bullismo o vessazioni pregresse, le autorità scolastiche e le famiglie potrebbero essere chiamate a intervenire con percorsi di mediazione e supporto psicologico per evitare escalation. L’attenzione pubblica è inoltre rivolta alle norme che regolano la detenzione di cani di taglia grande e alla necessità di educazione al corretto comportamento con gli animali.

Nei prossimi giorni gli sviluppi dell’inchiesta dipenderanno dalle testimonianze consolidate e dall’analisi delle immagini: il quadro complessivo stabilirà se si è trattato di un atto isolato o dell’esito di tensioni pregresse tra le ragazze. Nel frattempo la priorità resta la salute della minore ferita e l’accertamento delle responsabilità, con l’obiettivo di prevenire simili episodi e garantire sicurezza nelle strade e nei luoghi frequentati dai giovani.