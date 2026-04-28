Grazia a Nicole Minetti, Procura e Interpol al lavoro: cosa è emerso

Grazia a Nicole Minetti, Procura e Interpol al lavoro: cosa è emerso

La concessione della grazia a Nicole Minetti ha innescato un fascio di verifiche e dichiarazioni che, nella giornata del 28 aprile 2026, hanno portato la magistratura a riaprire accertamenti con ordine di urgenza. La vicenda si è arricchita di elementi contrastanti: da una parte le ricostruzioni giornalistiche che accompagnano la domanda di clemenza, dall’altra le smentite formali di alcuni operatori sanitari citati negli articoli.

In pochi giorni il tema è passato dal piano amministrativo a quello giudiziario, con la Procura generale di Milano che ha autorizzato controlli a carattere internazionale.

Le verifiche giudiziarie

La Procura generale di Milano ha disposto accertamenti «a tutto campo» e ha attivato l’Interpol per ottenere documenti e informazioni dall’estero, compresi paesi come l’Uruguay e altre località indicate nelle inchieste giornalistiche.

I magistrati, guidati dalla procuratrice generale Francesca Nanni e dal sostituto Gaetano Brusa, hanno spiegato che gli elementi emersi possono portare a una revisione del parere iniziale: in termini tecnici, il parere non vincolante che era stato formulato potrebbe essere modificato in base ai nuovi riscontri. L’obiettivo dichiarato è chiarire ogni aspetto che appaia rilevante ai fini penali o amministrativi.

Ruolo della Procura e possibili sviluppi

Secondo i magistrati, le verifiche dovranno comprendere sia documenti sanitari sia atti giudiziari esteri e la situazione personale delle persone coinvolte. La Procura ha sottolineato di aver agito «sulla base della delega del Ministero», ma ora dispone di un mandato più ampio per esplorare ipotesi che prima non erano state oggetto di accertamento dettagliato. Tra gli scenari possibili c’è la trasmissione degli atti alla Procura ordinaria qualora emergessero elementi idonei a ipotizzare reati, così come l’attivazione di rogatorie internazionali per acquisire atti processuali dall’estero.

Coinvolgimento dell’Interpol e accertamenti internazionali

L’attivazione dell’Interpol risponde all’urgenza di reperire documenti e certificati che non sono immediatamente disponibili in Italia: i controlli riguardano comunicazioni legali, cartelle cliniche e provvedimenti giudiziari stranieri. I magistrati hanno citato, tra le verifiche, periodi di soggiorno all’estero e atti del tribunale uruguaiano relativi al minore al centro della vicenda. Se verranno riscontrate discrepanze significative rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di grazia, si valuterà l’apertura di inchieste penali specifiche.

Dichiarazioni e punti controversi

Al centro delle polemiche sono finite anche alcune affermazioni che corredavano la richiesta di clemenza: il nome di specialisti e strutture è stato citato nelle ricostruzioni, ma più d’una smentita è giunta dalle parti interessate. In particolare, il professor Luca Denaro, direttore dell’Uoc Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell’Azienda Ospedale Università Padova, ha ribadito di non aver avuto «mai contatti» con Nicole Minetti e di non aver mai curato il bambino menzionato nelle notizie. Parallelamente, fonti sanitarie hanno fatto sapere che nei database dell’ospedale San Raffaele di Milano non risultano registrazioni ufficiali del minore.

Le smentite dalle strutture sanitarie

Le precisazioni formali rese pubbliche da strutture ed esperti mettono in luce discrepanze puntuali: il riferimento a presunte prestazioni o contatti professionali che non trovano riscontro negli archivi solleva interrogativi sulla fondatezza di parti dell’istanza. Queste negazioni non liquidano automaticamente tutte le accuse, ma suggeriscono la necessità di verifiche documentali stringenti, incluse autenticità e provenienza di certificati e referti citati nella domanda di clemenza.

La versione di Minetti e le reazioni politiche

Nicole Minetti ha risposto con una nota in cui difende la legittimità del percorso adottivo e la correttezza delle sue azioni: ha parlato di cure rivolte a centri di eccellenza, citando un intervento effettuato a Boston, e ha denunciato un’«indebita esposizione mediatica» del figlio. Sul piano politico la premier Giorgia Meloni ha espresso fiducia nel ministro della Giustizia Carlo Nordio, mentre il viceministro Francesco Paolo Sisto e altri esponenti hanno invitato a lasciare che la Procura svolga gli approfondimenti necessari, ricordando che il Ministero non svolge investigazioni e che competono alla magistratura le verifiche penali.

Prossimi passi e scenari possibili

Nei prossimi giorni la Procura generale invierà le richieste formali tramite canali internazionali e, mano a mano che arriveranno riscontri, potrà riformulare il proprio parere. È possibile che, se emergessero elementi di falsità o di documentazione non veritiera a supporto dell’istanza di grazia, gli atti vengano trasmessi alla Procura competente per l’apertura di indagini. Fino al completamento degli accertamenti, resta centrale la definizione precisa dei fatti: il quadro giudiziario si muove tra il rispetto della privacy del minore e la necessità di chiarire ogni circostanza di interesse pubblico.