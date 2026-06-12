Una notizia terribile arriva da Ventimiglia dove si sono concentrate le ricerche di due ragazzi che sono scomparsi mentre cercavano refrigerio dalle torride temperature di inizio estate, già il fatto che le ricerche si fossero prolungate non erano un bel segnale e la conferma definitiva purtroppo è stata pure peggio.

Operazioni di ricerca da parte dei sommozzatori

Le operazioni di ricerca tramite i sommozzatori per trovare i corpi sono iniziate quest’oggi perché dopo due giorni di ricerche senza esito si è deciso che andare in profondità potesse essere la scelta più logica.

Spazio quindi agli esperti che hanno scandagliato l’area immergendosi al fine di trovare i corpi, l’area fortunatamente si presta a questo tipo di operazioni ed avendo in mente i due ragazzi è stato relativamente semplice procedere al recupero.

Deceduti due giovani di origine straniera

Le ricerche hanno portato alla scoperta del primo giovane, Bernardo Dos Santos, 25 anni di origine brasiliana, trovato dai sommozzatori in mattinata e nel pomeriggio all’identificazione di Whalid Sobi, 19enne di origine marocchina.

Come riportato da SkyTG24.it, i due si erano buttati dalla scogliera delle Calandre a Ventimiglia e stando ai testimoni dopo il tuffo non sono riusciti a riemergere.

Diverse persone hanno tentato invano di scoprire dove fossero annegati ma nonostante tutto l’impegno profuso è dovuto intervenire il personale di soccorso che non ha potuto far altro che constatare il decesso dei ragazzi.