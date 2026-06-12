Inchiesta Anas: Denis Verdini rinviato a giudizio e Tommaso patteggia la pena

Denis Verdini, ex parlamentare, è stato rinviato a giudizio per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle commesse Anas. Suo figlio Tommaso ha patteggiato una pena di 2 anni e 10 mesi.

L’inchiesta sulle commesse Anas ha raggiunto un punto cruciale con il rinvio a giudizio di Denis Verdini, ex parlamentare, e la condanna del figlio Tommaso. L’indagine, iniziata a Roma nel, ha svelato un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, funzionari e la società Inver, legata alla famiglia Verdini.

Denis Verdini, suocero del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è accusato di corruzione.

Suo figlio Tommaso ha patteggiato una pena di 2 anni e 10 mesi, in continuazione con un precedente patteggiamento. Domenico Petruzzelli, uno dei manager imputati, è stato condannato a un anno e 4 mesi per corruzione impropria, ma assolto dall’accusa di turbativa d’asta.

Il ruolo della società Inver e le accuse di corruzione

Al centro dell’indagine c’è la società Inver, di proprietà di Fabio Pileri e Tommaso Verdini.

Secondo le accuse, la società avrebbe agito come intermediario tra imprenditori desiderosi di ottenere appalti e funzionari di Anas che ambivano a posizioni di rilievo. Denis Verdini, con il suo peso politico, avrebbe garantito utilità in cambio di favori, promettendo ruoli apicali ben remunerati in organismi di diritto pubblico.

L’atto di conclusione delle indagini della procura di Roma rivela che alcuni indagati accettavano promesse di utilità da parte di Denis Verdini e del figlio, in cambio della messa a disposizione delle loro funzioni.

Questo sistema avrebbe permesso a funzionari e dirigenti di Anas di ottenere avanzamenti di carriera o ricollocazioni lavorative vantaggiose.

Le reazioni e le prossime tappe del processo

Anas è parte civile nel procedimento, assistita dagli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò. I difensori di Petruzzelli, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Nunzia De Ceglie, hanno espresso soddisfazione per l’assoluzione dal reato di turbativa d’asta e confidano di chiarire la contestazione di corruzione impropria in appello.

Il processo per Denis Verdini e gli altri imputati è fissato per il 16 settembre. L’indagine ha portato alla luce un sistema complesso di scambi di favori e corruzione, con implicazioni che vanno oltre il singolo caso, coinvolgendo anche il contesto politico e istituzionale.

Le dichiarazioni degli indagati e le tempistiche sospette

Quando l’indagine è scoppiata, Denis Verdini è finito ai domiciliari. Nell’ordinanza di custodia cautelare, veniva descritto come un uomo in grado di far valere il suo peso politico sui referenti pubblici di Anas. Nonostante le indagini, il sistema corruttivo è ripreso dopo un periodo di fermo, con tempistiche sospette che hanno sollevato ulteriori interrogativi.

Alcuni indagati hanno parlato al telefono di inviti a cena e tempistiche sospette, commentando: Guarda caso stasera è arrivato l’invito a cena… guarda caso arrivano dopo che Salvini si è insediato, Eh! Che tempistica ragazzi! vergognoso!. Queste dichiarazioni gettano ulteriore luce sulle dinamiche corruttive e sui legami tra il mondo politico e quello degli appalti.