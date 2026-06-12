Home > Flash news > Cerundolo e la vittoria con Sinner a Parigi: "Non l'ho battuto..."

Cerundolo e la vittoria con Sinner a Parigi: "Non l'ho battuto..."

Cerundolo e la vittoria con Sinner a Parigi: "Non l'ho battuto..."

(Adnkronos) - Juan Manuel Cerundolo non sente di aver battuto Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista argentino ha superato l'azzurro al secondo turno dello Slam di Parigi, rimontandolo in cinque set a causa del malessere che ha colpito Sinner. Durante le fasi finali del terzo parziale, dopo a...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Juan Manuel Cerundolo non sente di aver battuto Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista argentino ha superato l’azzurro al secondo turno dello Slam di Parigi, rimontandolo in cinque set a causa del malessere che ha colpito Sinner. Durante le fasi finali del terzo parziale, dopo aver vinto i primi due set, il numero 1 del mondo ha infatti iniziato ad accusare un colpo di calore che ha portato a sensazione di vomito e un accenno di crampi, favorendo la rimonta di Cerundolo. 

A distanza di settimane da quella vittoria, Cerundolo resta con i piedi per terra: “Sono davvero contento di quello che ho fatto, ovviamente, sono molto soddisfatto.

Sono rimasto concentrato mentalmente per tutta la partita”, ha raccontato l’argentino a un giornalista argentino. 

“Quando è arrivato il momento di chiudere, non ero nervoso. Lui ha avuto i crampi, cosa che può capitare a chiunque. È successo a me mille volte, ed è successo a tantissimi giocatori. Ne ho approfittato, ho vinto e ne sono molto contento. Lui resta il numero uno al mondo, ma non voglio dire che l’ho battuto”.

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Canada
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Stati Uniti
03:00CESTGirone D
Paraguay
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
dom 14 giu
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco

Risultati

Oggi
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 16:18 CEST