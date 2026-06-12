Droni russi nel Sud dell'Ucraina, colpite Mykolaiv e Kherson

Mykolaiv (Ucraina), 12 giu. (askanews) – Queste immagini, diffuse dai servizi di emergenza ucraini, mostrano le conseguenze dell’attacco di un drone russo nella regione di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Tre persone che si trovavano all’interno di un’abitazione sono rimaste ferite. Sempre nella zona meridionale del Paese è stata colpita anche Kherson, dove secondo quanto riferito dalla Procura della regione, sarebbe morta una donna di 73 anni che si trovava nella sua abitazione.Fra Russia e Ucraina è stata un’altra notte di attacchi e contrattacchi.

Secondo Kiev, sono 117 i droni lanciati dalla Russia nel corso della notte tra giovedì e venerdì, di cui la maggior parte, oltre 100, abbattuti o neutralizzati. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato a sua volta di aver abbattuto 231 droni ucraini sopra sedici oblast (regioni) della Federazione russa, nel corso della notte tra giovedì e venerdì.