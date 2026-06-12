Home > Video > Sanità: Poggialini (Aiic), 'ingegnere clinico impegnato per gestione delle l...

Sanità: Poggialini (Aiic), 'ingegnere clinico impegnato per gestione delle liste d'attesa'

Sanità: Poggialini (Aiic), 'ingegnere clinico impegnato per gestione delle liste d'attesa'

"La governance delle liste d'attesa è un argomento attualissimo. Tutte le aziende sanitarie, in Italia come in Europa, devono affrontare la sfida della gestione di due ambiti molto diversi come le liste d'attesa chirurgiche e quelle ambulatoriali. Come Aiic vogliamo confrontarci sui temi di analisi...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“La governance delle liste d’attesa è un argomento attualissimo. Tutte le aziende sanitarie, in Italia come in Europa, devono affrontare la sfida della gestione di due ambiti molto diversi come le liste d’attesa chirurgiche e quelle ambulatoriali. Come Aiic vogliamo confrontarci sui temi di analisi e di metodo che certamente saranno in futuro la chiave del successo”.

Così Giovanni Poggialini, consigliere dell’Associazione italiana ingegneri clinici, intervenuto al XXVI Convegno nazionale Aiic a Torino.

https://www.youtube.com/watch?v=UXTVOY0JktE

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Canada
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Stati Uniti
03:00CESTGirone D
Paraguay
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
dom 14 giu
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco

Risultati

Oggi
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 17:48 CEST