Sanità: Cattel (Fiaso), 'ingegnere clinico centrale per le tecnologie applicate alle cure'

"La qualità delle cure e delle tecnologie è una delle sfide del futuro: figura preminente sarà quella dell'ingegnere clinico, che potrà supportare soprattutto le direzioni strategiche per un nuovo concetto di ospedale o per l'introduzione di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e la ...

“La qualità delle cure e delle tecnologie è una delle sfide del futuro: figura preminente sarà quella dell’ingegnere clinico, che potrà supportare soprattutto le direzioni strategiche per un nuovo concetto di ospedale o per l’introduzione di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e la robotica”. Lo ha detto Francesco Cattel, coordinatore regionale Fiaso Piemonte, a Torino sede del XXVI Convegno nazionale Aiic-Associazione italiana ingegneri clinici.

https://www.youtube.com/watch?v=qJH2QsdO-cY