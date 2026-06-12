Home > Video > Sanità: nefrologo Ronco, ‘innovazione nasce dai bisogni del paziente tra c...

Sanità: nefrologo Ronco, ‘innovazione nasce dai bisogni del paziente tra corsia e laboratorio’

Sanità: nefrologo Ronco, ‘innovazione nasce dai bisogni del paziente tra corsia e laboratorio’

"L’innovazione in sanità nasce dall’osservazione dei bisogni clinici ancora insoddisfatti e dal dialogo continuo tra corsia e laboratorio. Un percorso che parte dall’esperienza del medico, sviluppa nuove idee attraverso la ricerca e la sperimentazione e ritorna alla pratica clinica sotto form...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“L’innovazione in sanità nasce dall’osservazione dei bisogni clinici ancora insoddisfatti e dal dialogo continuo tra corsia e laboratorio. Un percorso che parte dall’esperienza del medico, sviluppa nuove idee attraverso la ricerca e la sperimentazione e ritorna alla pratica clinica sotto forma di dispositivi, procedure e soluzioni capaci di migliorare la cura e la qualità di vita dei pazienti”.

Così Claudio Ronco, dell’International Renal Research Institute Vicenza, intervenendo al Convegno Nazionale dell’Aiic-Associazione italiana ingegneri clinici organizzato a Torino.

https://www.youtube.com/watch?v=LwWk07NmMHA

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Canada
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Stati Uniti
03:00CESTGirone D
Paraguay
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
dom 14 giu
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco

Risultati

Oggi
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 16:18 CEST