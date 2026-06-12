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Pisciotta (Sinu): “Carni avicole fonti proteiche eccellenti con benefici per la salute”

Pisciotta (Sinu): “Carni avicole fonti proteiche eccellenti con benefici per la salute”

“La revisione scientifica del gruppo Sinu - Società italiana di nutrizione umana conferma l’elevata qualità proteica delle carni bianche e il loro ruolo chiave per la salute. Pollo e tacchino si distinguono per l’alto contenuto di proteine di valore nutrizionale elevato, il basso contenuto l...

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“La revisione scientifica del gruppo Sinu – Società italiana di nutrizione umana conferma l’elevata qualità proteica delle carni bianche e il loro ruolo chiave per la salute. Pollo e tacchino si distinguono per l’alto contenuto di proteine di valore nutrizionale elevato, il basso contenuto lipidico nei tagli magri senza pelle e la presenza di vitamine del gruppo B e minerali come ferro, zinco e selenio.

Inoltre, alcune evidenze suggeriscono che il consumo di fonti proteiche come il pollame, nelle quantità raccomandate dalle linee guida e nel contesto di una dieta equilibrata, contribuiscono a potenziali effetti protettivi sulla salute cardiovascolare e cognitiva”. Lo ha dichiarato Livia Pisciotta, Ordinaria di Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Genova e Direttrice della Scuola di Specializzazione.

https://www.youtube.com/watch?v=LGoSAp01yig

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