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Hydrogen Expo 2026: Cassi (JMG Cranes), 'rafforziamo strategia su H2 tra innovazione e

Hydrogen Expo 2026: Cassi (JMG Cranes), 'rafforziamo strategia su H2 tra innovazione e

"E' già il secondo anno che JMG Cranes partecipa a Hydrogen Expo ed è da due anni che abbiamo implementato sul nostro nuovo carrello MC 250 fl la batteria a fuel cell con tempi di ricarica di 5 minuti. Ecco perché JMG ha deciso di partecipare anche quest'anno a questa grande fiera. Come azienda, ...

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“E’ già il secondo anno che JMG Cranes partecipa a Hydrogen Expo ed è da due anni che abbiamo implementato sul nostro nuovo carrello MC 250 fl la batteria a fuel cell con tempi di ricarica di 5 minuti. Ecco perché JMG ha deciso di partecipare anche quest’anno a questa grande fiera. Come azienda, stiamo entrando sempre di più nel settore idrogeno, come dimostra il progetto Hydrogen Valley di JMG, la cui inaugurazione è prevista per la fine di ottobre.

Penso che l’idrogeno sia il futuro”. A dirlo Valentina Cassi, Marketing Department JMG Cranes, in occasione della  V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

https://www.youtube.com/watch?v=S_eFufBN7lc

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