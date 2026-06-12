Hegseth e la sfida con i Marines, lo show con il bilanciere alla panca

Hegseth e la sfida con i Marines, lo show con il bilanciere alla panca

Pete Hegseth alle prese con il bilanciere e la panca piana. Il segretario alla Difesa, in visita alla base di Guantanamo, si cimenta in una sfida con i Marines: chi fa più ripetizioni alla panca piana? Il numero 1 del Pentagono arriva a 44 prima di fermarsi. Il video, diffuso su X da un profilo col...

Pete Hegseth alle prese con il bilanciere e la panca piana. Il segretario alla Difesa, in visita alla base di Guantanamo, si cimenta in una sfida con i Marines: chi fa più ripetizioni alla panca piana? Il numero 1 del Pentagono arriva a 44 prima di fermarsi. Il video, diffuso su X da un profilo collegato all’amministrazione, finisce nel mirino di ‘puristi’.

Le ripetizioni di Hegseth, si fa notare, non sono ‘complete’: “Non estende completamente le braccia. Il movimento non è completo così come non erano completi i push up in passato”. “Patetico”, la sentenza più sintetica di un altro utente…

https://www.youtube.com/watch?v=wBGdP9zRRI0