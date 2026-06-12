Il personale che ha presentato domanda di mobilità ha ricevuto oggi la comunicazione dell'esito.

Dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità di docenti e personale educativo sono usciti gli esiti anche per il personale Ata.

Mobilità Scuola 2026/27: pubblicati i trasferimenti del personale Ata

Oggi, 12 giugno 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noti gli esiti dei trasferimenti del personale Ata.

Dopo quindi la pubblicazione degli esiti della mobilità di docenti e personale educativo è toccato al personale Ata per l’anno scolastico 2026-2027, che comprendono trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi di profilo. La pubblicazione degli esiti, come specificato da Flc Cgil, rispetta il calendario fissato dall’Ordinanza ministeriale n. 43 del 2026. Vediamo ora come consultare gli esiti.

Mobilità Scuola 2026/27, pubblicati i trasferimenti del personale Ata: come consultare gli esiti

Come detto oggi, 12 giugno 2026, è il giorno della comunicazione degli esiti dei trasferimenti del personale Ata. Tutto il personale che ha presentato domanda di mobilità dovrebbe aver già ricevuto la comunicazione dell’esito sia tramite posta elettronica sia tramite l’app Io.

I risultati possono comunque essere consultati anche accedendo alla piattaforma istanza online.

Vista la pubblicazione dei movimenti, la federazione Uil Scuola ha diffuso il prospetto dei posti rimasti vacanti. Secondo le elaborazioni del sindacato, restano 34.969 posti vacanti a livello nazionale.