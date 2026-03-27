Il 27 marzo 2026 si presenta come una giornata segnata da diverse mobilitazioni che coinvolgono più settori contemporaneamente. Trasporti pubblici, scuola e informazione sono interessati da scioperi nazionali che possono generare disagi diffusi nella quotidianità dei cittadini. Le proteste nascono da rivendicazioni economiche, organizzative e contrattuali, evidenziando tensioni ancora aperte tra lavoratori, sindacati e istituzioni.

Giornata di agitazioni nel trasporto pubblico locale

Il 27 marzo 2026 si configura come una giornata caratterizzata da scioperi diffusi che coinvolgono diversi ambiti, a partire dal trasporto pubblico. A Milano, i dipendenti del gruppo ATM si asterranno dal lavoro per 24 ore su iniziativa sindacale, con possibili ripercussioni soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza: dalle 8.45 alle 15 e nuovamente dalle 18 fino al termine del servizio. La mobilitazione non riguarda solo il capoluogo lombardo: anche altre realtà urbane registrano interruzioni e rallentamenti. Nell’area di Monza e Brianza, sulla rete NET, sono previsti stop nella mattinata e nel pomeriggio; a Napoli il personale EAV aderisce a uno sciopero di quattro ore in fascia serale; a Novara il servizio SUN si ferma nel tardo pomeriggio; mentre a Torino l’astensione dei lavoratori di Arriva Italia prosegue fino alla conclusione della giornata lavorativa.

Scuola e istruzione: le rivendicazioni del personale

Anche il settore dell’istruzione è interessato da una protesta nazionale che coinvolge docenti, dirigenti e personale ATA, con uno sciopero indetto dal sindacato SISA. L’adesione è estesa a tutte le componenti della scuola e comporta la sospensione delle attività per l’intera giornata. Tra le principali richieste figurano incrementi retributivi significativi, pari al 20% netto, e una riorganizzazione della carriera docente attraverso l’introduzione di un ruolo unico con condizioni omogenee tra i diversi gradi scolastici. Un altro punto centrale riguarda la stabilizzazione del personale precario e l’assunzione sui posti vacanti disponibili. Il sindacato propone inoltre modifiche strutturali al sistema di reclutamento e alla governance scolastica, insieme a misure come la riduzione dei costi di formazione e l’ampliamento delle opportunità di pensionamento anticipato per alcune categorie di lavoratori.

Informazione e stampa: sciopero dei giornalisti e contrapposizioni

Anche il comparto dell’informazione partecipa alla giornata di mobilitazione con lo sciopero proclamato dalla FNSI, che interessa i giornalisti a livello nazionale. L’azione di protesta si inserisce in un contesto di confronto con gli editori, incentrato sul rinnovo contrattuale e sulle condizioni economiche della categoria. Tra le ragioni principali, viene sottolineata la perdita del potere d’acquisto e il lungo periodo senza aggiornamenti contrattuali. Nelle motivazioni sindacali si legge: “Dignità. È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile“, e ancora “Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto“.

Sul fronte opposto, gli editori evidenziano criticità legate alla sostenibilità del modello contrattuale vigente, sostenendo che “il contratto nazionale di lavoro ancorato a modelli di business non più esistenti e che garantisce dei privilegi ormai non più sostenibili“. La contrapposizione riflette un dibattito più ampio che coinvolge non solo aspetti economici, ma anche temi legati all’evoluzione del settore, all’indipendenza dell’informazione e alle prospettive future del lavoro giornalistico.