Lo sciopero del 9 marzo 2026 coinvolgerà scuola, università e diversi settori pubblici e privati, con possibili ripercussioni sui treni e sui servizi essenziali. Nella giornata internazionale dei diritti delle donne, la mobilitazione rappresenta un momento per richiamare l’attenzione sulla parità di genere, riaffermare i diritti delle donne e denunciare le discriminazioni ancora presenti nei luoghi di lavoro e nella società.

9 marzo 2026: sciopero nelle scuole e università per la Giornata Internazionale delle Donne

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, la Flc Cgil ha indetto un’intera giornata di astensione dal lavoro il prossimo lunedì 9 marzo 2026, coinvolgendo i settori di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuole non statali. Come dichiarato dal sindacato, “intendiamo riaffermare i diritti delle donne, a partire da quello all’autodeterminazione e alla parità di genere, davanti alla evidente recrudescenza di una cultura maschilista, misogina e patriarcale”. L’iniziativa nasce dall’urgenza di contrastare discriminazioni e violenze ancora presenti nella società e nei luoghi di lavoro. La mobilitazione della Flc Cgil si inserisce in un contesto più ampio di azioni sindacali, con la partecipazione anche dei Cobas, e mira a trasformare il momento simbolico dell’8 e 9 marzo in un impegno concreto e quotidiano: “Lo sciopero è uno strumento di lotta, espressione di un impegno che per la nostra organizzazione va oltre l’8 e il 9 marzo”.

Le scuole e le università informeranno famiglie e studenti tramite i consueti canali, indicando le eventuali interruzioni di attività didattiche e amministrative, nel rispetto delle norme vigenti. Il settore dell’istruzione potrebbe quindi registrare ripercussioni sul regolare svolgimento delle lezioni e dei servizi. La mobilitazione riflette anche la denuncia del persistere del gender pay gap, del lavoro povero e precario, e della sproporzione di carichi di cura sulle donne, come sottolinea la FLC CGIL: “L’Italia continua ad essere ai primi posti nel mondo per gender pay gap e per incidenza del lavoro povero e precario”.

Sciopero generale del 9 marzo 2026: impatto sui trasporti e altri settori

Oltre all’istruzione, il 9 marzo 2026 è prevista una mobilitazione sindacale più ampia. I Cobas hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore che interesserà diversi comparti, tra cui sanità, pubblica amministrazione e trasporti, con possibili disagi nei servizi essenziali. Contrariamente a Usi e USB, che hanno escluso i trasporti dalla loro iniziativa, lo SLAI-Cobas ha deciso di estendere la protesta anche a questo settore, pur garantendo i servizi minimi secondo le normative vigenti.

L’astensione dal lavoro viene motivata come risposta alla crescente “irresponsabilità e arretratezza culturale della classe politica che guida il Paese”, denunciando provvedimenti legislativi che, a parere dei sindacati, tutelano gli abusanti e limitano l’autodeterminazione delle donne. L’iniziativa evidenzia la necessità di un’azione sindacale strutturata e continuativa, non confinata alle sole giornate simboliche, ma volta a promuovere cambiamenti reali nelle condizioni lavorative e nella società.