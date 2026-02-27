Home > Cronaca > Sciopero treni 27-28 febbraio 2026: orari e fasce di garanzia

Sciopero treni 27-28 febbraio 2026: orari e fasce di garanzia

Venerdì nero per chi deve prendere il treno, vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero di oggi e domani.

Da ieri, giovedì 26 febbraio 2026, si sono aperti tre giorni davvero difficili per chi si deve mettere in viaggio per via dei diversi sciopero nel settore trasporti. Nello sciopero sono coinvolti i treni, si fermano FS, Italo e Trenord. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sull’agitazione, orari e fasce di garanzia.

Sciopero treni 27-28 febbraio 2026: gli orari

A partire dalle ore 21.00 di oggi, venerdì 27 febbraio, e fino alle ore 20.59 di domani, sabato 28 febbraio, ci sarà uno sciopero dei treni. A incrociare le braccia il personale del Gruppp Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord. Tanti quindi saranno i treni a rischio cancellazione, in quello che si appresta a essere un venerdì e un sabato nero. Gli scioperi sono stati proclamati dai principali sindacati dei lavoratori dei trasporti, tra cui Filt, Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp, per il mancato rinnovo dei contratti e per migliori condizioni di lavoro.

Sciopero treni 27-28 febbraio 2026: le fasce di garanzia

Come detto a partire dalle 21 di questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, ci sarà uno sciopero di 24 ore dei treni. Come sempre ovviamente sono state definite le fasce di garanzia:

  • Venerdì 27 febbraio: i treni con partenza prevista prima delle 21.00 e con arrivo entro le 22.00 alla destinazione finale sono confermati per Trenord.

  • Sabato 28 febbraio: garantite le fasce tra le ore 6.00 e le ore 9.00 e tra le ore 18.00 e le ore 21.00.

Anche per Italo sono applicate le medesime fasce di garanzia.

Si consiglia di controllare i siti ufficiali per informazioni in tempo reale e novità su treni confermati o cancellati.