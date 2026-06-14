Operazione britannica contro la flotta fantasma russa nel Canale della Manica

Un'operazione senza precedenti nel Canale della Manica ha visto le forze britanniche fermare una petroliere russa. Ecco come sta cambiando la strategia contro le sanzioni evase.

Nel cuore della notte di domenica, le forze armate britanniche hanno compiuto un’operazione senza precedenti nel Canale della Manicaintercettando una petroliere appartenente alla cosiddetta flotta fantasma russa. Questa operazione, durata sei ore, è stata supportata da aerei, tra cui elicotteri Chinooke navi della marina, tra cui la fregata HMS Sutherland.

La petroliere SMYRTOSsotto il comando di Royal Marine Commandos e ufficiali specializzati dell’National Crime Agencyè stata fermata nonostante i tentativi russi di eludere le sanzioni. La nave sarà ora trasferita in un ancoraggio al largo della costa meridionale dell’Inghilterra per essere monitorata.

L’importanza strategica dell’operazione

Il ministro della difesa Dan Jarvis ha sottolineato che questa operazione rappresenta un duro colpo per la capacità della Russia di finanziare il conflitto in ucraina.

“Russia si affida alla sua flotta fantasma per finanziare il conflitto in Ucraina e la nostra azione di intervento colpisce la guerra illegale di Putin“, ha dichiarato Jarvis. L’operazione è stata condotta in stretta coordinazione con la Franciacome ha ribadito il ministro.

Il primo ministro Keir Starmer ha affermato che questa operazione rappresenta “un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non possono nascondersi“.

La flotta fantasma e le sanzioni

La flotta fantasma russa è composta da oltre 700 naviprincipalmente vecchie petroliere con proprietà dubbie, utilizzate per eludere le sanzioni occidentali. Queste navi trasportano circa il 75% del petrolio russo sottoposto a sanzioni. Il Regno Unito ha già sanzionato oltre 500 navi sospettate di far parte di questa flotta, vietando loro l’accesso ai porti britannici e ai servizi finanziari.

In marzoil governo britannico ha annunciato che le forze armate avrebbero potuto abbordare e sequestrare le navi della flotta fantasma che attraversano le sue acque. Questa decisione è arrivata dopo l’allentamento delle restrizioni da parte di Washington sulle esportazioni di petrolio russo, in risposta all’aumento dei prezzi causato dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.

La guerra ibrida e le minacce sottostanti

Negli ultimi anni, la Russia ha intensificato la sua guerra ibrida nella regione del Mar Balticodove sono stati danneggiati diversi cavi sottomarini e linee elettriche. Esperti militari ed esponenti politici europei ritengono che la Russia stia aumentando le sue attività in questa zona strategica, ora interamente circondata da membri della NATO.

In aprilel’ex ministro della difesa John Healey ha rivelato che le forze armate britanniche avevano rintracciato e dissuaso tre sottomarini russi durante un’operazione segreta di un mese nelle acque britanniche del Nord Atlanticovicino a cavi e gasdotti vitali. Il Regno Unito è collegato al resto del mondo attraverso circa 64 cavi sottomarini principali.

Il governo britannico ha annunciato che proporrà nuove leggi per prevenire il sabotaggio dei cavi internet sottomarini da parte di Russia e altri Stati ostili. Questa operazione rappresenta un passo significativo nella lotta contro le attività illegali della flotta fantasma russa e sottolinea l’impegno del Regno Unito nel contrastare le minacce alla sicurezza europea.