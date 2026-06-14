La vicenda dell'asciugamano a Monte Carlo: Kim Kardashian e Kimi Antonelli al centro del gossip

Un episodio nel paddock del GP di Monaco ha fatto il giro del web: Kim Kardashian è stata ripresa mentre prendeva l'asciugamano di Kimi Antonelli. Il pilota, 19 anni e dominante con 5 vittorie consecutive, ha risposto con ironia prima di ricevere un nuovo telo personalizzato.

Durante il weekend del GP di Monaco il paddock ha regalato tanto spettacolo anche fuori dalla pista. Un video condiviso il 8 giugno 2026 da un account molto seguito ha mostrato Kim Kardashian mentre prendeva un asciugamano appoggiato vicino a un pilastro nel paddock e lo usava per asciugarsi. Le immagini sono rapidamente diventate virali e hanno acceso discussioni sui social e tra gli appassionati.

Al centro della vicenda c’è il giovane pilota Kimi Antonelli che in quella gara ha ottenuto la vittoria a Monte Carlo ed è sempre più protagonista della stagione: ha 19 anni, circa 7 milioni di follower sui social e arriva da una serie impressionante di risultati con 5 vittorie consecutive. L’asciugamano preso da Kim era proprio quello destinato al vincitore, e il fatto è stato catturato dalle telecamere prima che un membro dello staff di Antonelli potesse riprenderlo.

Il video virale e la reazione di Kimi Antonelli

Il filmato condiviso dall’account ha contribuito a trasformare un gesto rapido in un caso mediatico: commenti, meme e accuse di aver sottratto un oggetto non proprio si sono susseguiti nelle ore successive. Per stemperare la situazione Kimi Antonelli ha scelto la via dell’ironia pubblicando un breve video in cui si lava le mani e chiede con tono scherzoso «Qualcuno ha visto il mio asciugamano?»: una battuta che ha contribuito a spostare l’attenzione su un lato più leggero dell’episodio e a mostrare la capacità del pilota di gestire la popolarità con autoironia.

Il ruolo del tweet e la diffusione del caso

Il post diffuso il 8 giugno 2026 ha accelerato la diffusione delle immagini, trasformando il siparietto in uno dei momenti più commentati del dopo gara. L’uso dei social media in queste situazioni dimostra come un singolo clip possa amplificare un episodio minore e trasformarlo in discussione pubblica, coinvolgendo tifosi, influencer e account dedicati alla Formula 1.

La risposta di Kim Kardashian e il gesto che chiude la polemica

Per rispondere allo scalpore suscitato dalle immagini, Kim Kardashian ha fatto recapitare a Kimi Antonelli un nuovo asciugamano con una personalizzazione particolare: la scritta ricamata «To Kimi from Kim». Il gesto è stato documentato dallo stesso pilota, che ha poi condiviso un video di ringraziamento sui propri canali social, chiudendo così la discussione e trasformando l’episodio in un breve scambio di buone maniere tra personaggi pubblici.

Questo scambio ha anche messo in luce come, nel mondo della Formula 1 i momenti informali nel paddock possano diventare altrettanto rilevanti degli eventi in pista, soprattutto quando coinvolgono volti noti al di fuori dell’ambiente motoristico.

Presenze, interazioni e atmosfera a Monte Carlo

Il fine settimana a Monte Carlo è stato significativo anche per la presenza di Kim Kardashian a supporto di Lewis Hamilton che al termine della gara ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno ricevuto: «È fantastico averla qui questo weekend e sentire il suo supporto.» e «Lei lo fa per me ogni giorno.» hanno sintetizzato il sentimento del pilota verso la sua compagna. La presenza di Kardashian includeva anche alcuni momenti in pista, come l’incontro con il giornalista Martin Brundle durante la tradizionale grid walk, episodio che ha contribuito al tono complessivo di glamour e attenzione mediatica attorno al GP di Monaco.

L’insieme di vittorie di Kimi Antonelli il contributo del pubblico e gli episodi virali nel paddock confermano come il campionato continui a generare storie che vanno oltre la mera classifica: elementi di costume e curiosità che si sovrappongono alle prestazioni sportive e che alimentano l’interesse globale attorno alla Formula 1.