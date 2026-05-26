Ferrari è tornata a far parlare di sé con una novità che è pronta a sconvolgere gli appassionati di tutto il mondo nonché i facoltosissimi clienti che vorranno mettere le mani su questa nuova creatura che rappresenta un inedito capitolo della storia vincente della casa automobilistica italiana.

L’elettrico come porta verso il futuro

L’elettrico ha avuto un ingresso prepotente nel mondo dell’automotive ed ha permesso il nascere di nuovi marchi, in particolare cinesi, che si sono focalizzati solo su questo tipo di piattaforma.

Per le case automobilistiche tradizionali, in particolari europee, questo salto è stato spesso condito da incertezza produttiva in abbinamento allo scetticismo degli automobilisti che non si ritrovano nell’esperienza di guida.

Le case automobilistiche di Supercar stanno approcciando alla nuova tecnologia investendo notevoli quantità di denaro e know-how per garantire una guidabilità tipica del blasone pur venendo meno il tanto amato motore termico, una missione certamente difficile ma suggestiva da intraprendere.

Ferrari luce, ora è realtà, ecco quanto costa

Nella giornata di ieri, 25 maggio all’interno della suggestiva cornice della Vela di Calatrava a Roma, dove sono accorsi oltre 200 giornalisti provenienti da tutto il mondo per lo svelamento della Ferrari Luce, la prima elettrica del marchio.

Erano presenti i vertici della Rossa, da John Elkann a Benedetto Vigna.

La vettura oltre ad essere la prima elettrificata è anche la prima ad avere 5 posti reali, l’impronta dell’auto è più orientata al comfort, pur mantenendo prestazioni da primato.

Difatti la potenza dell’auto è di 1.040 cavalli scaricati tramite la trazione integrale per una velocità massima di 310 km/h.

Essendo un’elettrica i dati che saltano all’occhio sono quello relativo all‘autonomia – dichiarata da Ferrari in 530 km – e al tipo di batteria, a 210 celle e con una potenza di ricarica di 350 kW.

Il prezzo di partenza è di 550.000 euro, che sale ulteriormente complici le notevoli possibilità di personalizzazione, dalla vernice esterna al comparto sartoriale per i tessuti degli interni.