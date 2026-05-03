Gran Premio di Miami: Leclerc soddisfatto degli aggiornamenti ma punta a di più

La sfida di Miami si presenta con luci e ombre per la Ferrari e per Charles Leclerc. Dopo le sessioni di Sprint e qualifica sul circuito costruito attorno all’Hard Rock Stadium, il pilota monegasco ha ottenuto il terzo tempo in prova ufficiale: un risultato utile ma che lascia la sensazione di poter ambire a qualcosa in più.

La squadra ha introdotto una serie di upgrade destinati a migliorare il comportamento della SF-26, tuttavia secondo Leclerc la vettura non ha espresso tutto il suo potenziale durante il giro secco.

Il weekend di gara a Miami, che culminerà con il Gran Premio di Miami in programma domenica 3 maggio 2026, è stato finora caratterizzato da performance variabili tra i top team.

In qualifica Andrea Kimi Antonelli su Mercedes ha conquistato la pole, davanti a Max Verstappen con la Red Bull e al terzo posto di Leclerc. Sul fronte televisivo la corsa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Now, con la differita in chiaro su TV8 alle ore 23:30.

Valutazione tecnica degli aggiornamenti

Il pacchetto portato in pista dalla scuderia di Maranello è stato giudicato positivamente dal team: gli interventi hanno inciso sul carico aerodinamico e sul comportamento del telaio. Le parole del pilota indicano però che alcuni aspetti non sono ancora ottimizzati: la SF-26 «si è comportata in modo un po’ strano», a dimostrazione che gli aggiornamenti possono richiedere tempo per essere pienamente compresi e sfruttati. In questa fase, il lavoro degli ingegneri è concentrato sul bilanciamento tra efficienza aerodinamica e gestione della potenza del motore, dove la Ferrari sembra ancora scontare qualche differenza rispetto alla concorrenza.

Il confronto tra telaio e propulsore

Nel confronto tra squadre emerge come il telaio della SF-26 offra buone prestazioni in termini di comportamento meccanico: è il motore invece che, in alcune situazioni, sembra avere meno cavalli rispetto a soluzioni rivali come quella Mercedes. Questo dualismo genera scenari in cui la vettura è veloce in curva ma meno brillante sui rettilinei più lunghi, rendendo la strategia di gara e la posizione di partenza elementi ancora più cruciali per il risultato finale.

La griglia, la Sprint e le incognite di gara

Il weekend ha visto la McLaren primeggiare nella Sprint con la doppietta di Lando Norris e Oscar Piastri, ma nella qualifica di sabato i due sono scesi a quarto e settimo posto. Andrea Kimi Antonelli ha invece centrato la terza pole consecutiva con la sua Mercedes, mentre Max Verstappen è tornato a mostrare buone sensazioni con la sua Red Bull chiudendo alle sue spalle. Charles Leclerc è stato costante, terzo sia nella Sprint sia nella qualifica, e punta a sfruttare una partenza aggressiva per guadagnare posizioni già nelle prime fasi della gara.

Fattori strategici e meteo

Un elemento da tenere d’occhio è il meteo: è prevista pioggia durante la serata di gara, un’incognita che può ribaltare i pronostici sul tracciato cittadino di Miami. Con 19 curve e poche curve ad alta velocità, il circuito favorisce manovre di sorpasso in staccata ma penalizza chi perde velocità sui rettilinei. La strategia gomme e la capacità di leggere rapidamente le condizioni della pista saranno quindi decisive: una scelta sbagliata o un pit stop fuori tempo possono compromettere anche una prestazione tecnicamente valida.

Cosa aspettarsi dalla gara e messaggi del team

Le parole di Leclerc sintetizzano l’approccio della squadra: c’è soddisfazione per il lavoro svolto sugli upgrade, ma anche la consapevolezza che bisogna migliorare ancora per essere davvero competitivi. Se la Ferrari riuscirà a «mettere tutto insieme» nelle fasi decisive della qualifica e nella gestione della gara, il podio diventa un obiettivo realistico; altrimenti servirà una strategia attenta per limitare i danni. Per gli appassionati, il Gran Premio di Miami rimane un banco di prova importante per comprendere la direzione dello sviluppo tecnico in vista delle prossime tappe del campionato.

Informazioni pratiche per gli spettatori

La programmazione della domenica prevede la F2 Feature Race alle 18:30 e la partenza del Gran Premio di Miami alle 22:00 ora italiana. La diretta integrale sarà disponibile su Sky Sport F1 (canale 207) e su Now; per chi preferisce il palinsesto in chiaro, la corsa andrà in differita su TV8 alle 23:30. Monitorare i canali ufficiali e le comunicazioni dei team rimane il modo migliore per seguire aggiornamenti su condizioni meteo, strategie e possibili colpi di scena.