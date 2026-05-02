Il caso Delia e 'Bella Ciao': reazioni di Alessandro Gassmann e del pubblico

La performance di Delia al concerto del Primo Maggio ha riacceso un dibattito che tocca memoria storica, simboli e sensibilità contemporanee. Durante l’esibizione in Piazza San Giovanni la cantante ha modificato il testo di Bella Ciao, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”, un gesto che ha raccolto applausi sul palco ma anche molte critiche sul web e fra colleghi dello spettacolo.

La vicenda è diventata subito tema di conversazione sui social, con commenti di sostegno e accuse di revisionismo, e ha portato la stessa artista a spiegare le proprie motivazioni in un lungo post su Instagram.

La versione di Delia

Nella sua risposta pubblica la cantante ha precisato il significato del cambiamento, sottolineando che con “partigiano” si intendeva storicamente un combattente armato mentre con “essere umano” lei voleva richiamare l’attenzione sulle vittime civili delle guerre contemporanee.

Nel post, Delia ha dichiarato di essersi sentita fraintesa da una parte del pubblico, pur avendo percepito «tanto affetto e partecipazione» durante il live in piazza. Ha inoltre ricordato un precedente intervento televisivo, spiegando che qualche mese prima, a X Factor, aveva utilizzato la stessa canzone per rievocare i Vespri siciliani e la tragedia vissuta dalla sua comunità, ribadendo che Bella Ciao rimane, per lei, un simbolo di libertà.

Motivazioni e riferimenti

Delia ha sviluppato la sua argomentazione richiamando conflitti attuali e sofferenze civili: nel post ha evocato situazioni in Ucraina, in Iran e a Gaza, sostenendo che spesso a morire sono persone «che non hanno scelto di combattere». Con questa scelta lessicale la cantante ha voluto porre l’accento sul valore universale della vita umana: per lei il termine sostitutivo era uno strumento per ricordare le vittime innocenti. Pur rimanendo fedele all’idea che la canzone sia un emblema di libertà, Delia ha invitato a leggere il gesto in chiave contemporanea e sensibile alle crisi in corso, non come volontà di sminuire i partigiani storici.

Reazioni pubbliche e commenti

La modifica non è passata inosservata e ha scatenato reazioni contrastanti: molti utenti hanno criticato la sostituzione come un atto che snatura il significato storico del brano, altri hanno apprezzato la volontà di porre l’attenzione sulle vittime civili. Sui social il dibattito è stato acceso, con commenti che hanno oscillato dal sostegno all’indignazione. Tra i messaggi più visibili sotto al post di Delia è rimasto quello con il maggior numero di like che recita: «Niente ragazzi, non ci arriva proprio», espressione che sintetizza lo scetticismo di una parte del pubblico. Questo fermento ha alimentato anche discussioni su quale sia il limite tra reinterpretazione artistica e rispetto della memoria collettiva.

Il commento di Alessandro Gassmann

Tra le critiche più nette è spiccata quella di Alessandro Gassmann, intervenuto sui social per difendere la parola originale del canto. Secondo l’attore, la figura del partigiano non può essere ricondotta a un generico essere umano, perché rappresenta chi, rischiando o perdendo la vita, ha contribuito a riconsegnare la libertà. Gassmann ha collegato il tema anche a un episodio personale: l’anno scorso suo figlio, Leo Gassmann, aveva cantato Bella Ciao in Piazza San Giovanni, conferendo al brano la dimensione pubblica e simbolica che per molti non è consentito alterare. Il suo intervento ha contribuito a polarizzare ulteriormente il dibattito pubblico.

Implicazioni e conclusione

La vicenda mette in luce il conflitto tra libertà espressiva dell’artista e tutela dei simboli storici: da un lato c’è chi vede nelle modifiche una possibile evoluzione del linguaggio di protesta, dall’altro chi teme la perdita della memoria. Delia ha ribadito che, se un brano nato ottant’anni fa può ancora stimolare riflessione, allora ha senso cantarlo e adattarlo con sensibilità e coscienza. In chiusura la cantante ha riaffermato il principio che guida la sua scelta: il rispetto per ogni essere umano, a prescindere da origine, credo o ruolo sociale. Resta aperto il confronto tra artisti, opinionisti e pubblico su cosa significhi oggi onorare la storia senza rinunciare a interpretazioni personali.