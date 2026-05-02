Pretelli risponde alle voci sulla crisi con Giulia Salemi

Roberto Alessi ha lanciato un retroscena su una presunta crisi, Pretelli ha smentito a modo suo e Salemi ha scelto il silenzio

Negli ultimi giorni il nome di Pierpaolo Pretelli e quello di Giulia Salemi sono tornati al centro dell’attenzione mediatica dopo un’indiscrezione lanciata via social. Secondo il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, la coppia sarebbe davvero in crisi, un retroscena che il giornalista ha condiviso attraverso il proprio profilo Instagram citando fonti «vicinissime» ai due influencer.

La notizia ha subito amplificato il dibattito online, alimentando commenti e congetture tra i fan e gli addetti ai lavori.

La vicenda ha assunto contorni più netti quando, a poche ore dalla pubblicazione del retroscena, è arrivata la reazione di Pretelli. L’ex velino si trovava negli studi di La Vita in Diretta su Rai 1 e, prima dell’inizio della puntata condotta da Alberto Matano, si è filmato mentre si muoveva nei corridoi del programma fingendo di ascoltare con la mano all’orecchio.

Con questo gesto sarcastico Pretelli ha inteso prendere le distanze dalle voci riportate da Alessi, mostrando pubblicamente la propria versione e cercando di smorzare il clamore mediatico.

Il retroscena di Novella 2000 e la dinamica delle indiscrezioni

Il fulcro dell’articolo pubblicato dal direttore riguarda una frase netta: la coppia sarebbe “davvero in crisi“.

Secondo Alessi, l’informazione proverrebbe da persone molto vicine alla coppia, dettaglio che ha contribuito a rendere la notizia più credibile agli occhi del pubblico. È importante ricordare che, in ambito gossip, un retroscena può partire da osservazioni minori diventando nel giro di poche ore un dibattito pubblico. Il richiamo a fonti interne o confidenziali è spesso usato per dare peso alle notizie, ma non sempre equivale a una conferma ufficiale.

Come nascono le voci di corridoio

Le voci di corridoio si costruiscono spesso su piccoli segnali: meno foto insieme, dichiarazioni più caute, appuntamenti separati. In questo caso, l’interpretazione di tali segnali è stata resa più intensa dal post di un direttore di rivista, una figura che tradizionalmente ha influenza nel mondo del gossip. Tuttavia, la natura delle fonti e l’assenza di comunicati ufficiali rendono queste segnalazioni suscettibili di smentite o reinterpretazioni, come è accaduto in seguito con la reazione pubblica di Pretelli.

La replica di Pierpaolo Pretelli e il messaggio in tv

Pretelli ha scelto una risposta plateale ma non verbale: il video registrato nei corridoi di La Vita in Diretta è apparso come una presa in giro delle illazioni. Il gesto di portare la mano all’orecchio è stato interpretato come un modo per dire «ho sentito le chiacchiere» e, allo stesso tempo, per minimizzarle. Questa modalità di replica punta a riconvertire l’attenzione, facendo capire che le notizie non corrispondono necessariamente alla realtà dei fatti e che la coppia non sta rilasciando dichiarazioni formali per tacere le speculazioni.

La versione già data a Verissimo

Non si tratta di una novità assoluta: nelle settimane precedenti Pretelli aveva affrontato il tema della coppia durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, definendo il rapporto con Giulia fatto di alti e bassi tipici di una relazione prolungata. Allora aveva spiegato anche la scelta di mostrare meno aspetti della vita privata sui social, affermando che si trattava di una volontà ponderata di proteggere la propria privacy e non di un indice di rottura imminente.

Il silenzio di Giulia Salemi e altre tensioni recenti

A differenza del compagno, Giulia Salemi non ha commentato pubblicamente le voci: nessun post, nessuna dichiarazione e nessun gesto plateale. Il suo silenzio ha contribuito ad alimentare ulteriormente le speculazioni, perché in assenza di una versione ufficiale ogni interpretazione può trovare terreno fertile. Il comportamento riservato di Giulia è coerente con l’atteggiamento che la coppia, secondo Pretelli, sta adottando per difendere la sfera privata dalle intrusioni esterne.

Altre polemiche: il caso Corona

Parallelamente a queste vicende, Pretelli ha dovuto affrontare anche le esternazioni di Fabrizio Corona, che aveva insinuato un presunto legame opaco con alfonso signorini. Tale accusa ha poi subito un’inversione di rotta: Corona ha fatto marcia indietro e ha chiesto scusa a Pretelli. Anche questo episodio evidenzia quanto il contesto mediatico possa rapidamente intrecciarsi con le storie personali, creando un effetto domino di rumor e rettifiche.

In conclusione, la vicenda dei cosiddetti “Prelemi” conferma come i personaggi pubblici siano spesso soggetti a rapidi cambi di narrativa: un retroscena pubblicato su Instagram può trasformarsi in un caso mediatico, ma la presenza di smentite, risposte ironiche e silenzi controllati rende complessa la ricostruzione dei fatti. Al momento non esistono conferme ufficiali di una separazione: ciò che emerge è piuttosto un mix di retroscena, reazioni pubbliche e la volontà di alcuni protagonisti di preservare la propria privacy dall’occhio dei media.