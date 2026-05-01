Un messaggio di Ilary Blasi ha fatto commuovere la figlia Chanel Totti durante la sua esperienza a Pechino Express. Le parole della conduttrice hanno emozionato la concorrente.

Chanel Totti in lacrime a Pechino Express: il messaggio di Ilary Blasi

L’ottava puntata di Pechino Express è stata dedicata alle emozioni. I protagonisti del gioco hanno ricevuto dei videomessaggi da casa, che hanno toccato il cuore.

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, si è commossa moltissimo per il messaggio della sua mamma, che ha conquistato tutti.

Ilary Blasi ha regalato parole di amore e di stima per la sua bambina diventata grande, ma ha anche messo un pizzico di ironia, quella che da sempre la contraddistingue e la fa amare dal pubblico.

“Sono orgogliosa di te, conosco i tuoi limiti e le tue potenzialità” ha dichiarato la conduttrice del Grande Fratello Vip. “Senza di te non si sta male a casa” ha poi aggiunto, in modo ironico.

Pechino Express, arrivano i messaggi da casa: una puntata piena di emozioni

Una puntata davvero molto emozionante quella di Pechino Express in cui sono arrivati i messaggi da casa per i concorrenti.

Non solo Chanel Totti si è emozionata fino alle lacrime. Fiona May si è commossa moltissimo per le sue figlie, mentre le coppie delle Albiceleste e dei Rapper si sono emozionati nel sentire l’affetto dei propri cari a distanza.

Anche Jo Squillo e Michelle Masullo si sono lasciate travolgere dalle emozioni e dalla nostalgia, con lacrime, sorrisi e tanto affetto virtuale. Per qualche istante la tesa competizione si è fermata per lasciare spazio alle emozioni, che hanno coinvolto anche i telespettatori. Un modo speciale per far emergere il lato più umano e sensibile dei viaggiatori in gioco.